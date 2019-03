Artur Mas ofrece negociar los términos si Mariano Rajoy acepta la consulta soberanista

En el tira y afloja sobre el desafío independentista catalán, esta vez Artur Mas afloja un poco: "Si ellos aceptan la posibilidad de una consulta o un referéndum en Cataluña, podemos hablar de los términos de la consulta".

El president hace esta oferta condicionada en inglés y desde un medio extranjero. Desde Moncloa no hay comentarios, aunque Artur Mas ya confiesa en la entrevista que no es optimista: "Soy realista, mi experiencia política me ha enseñado que es muy difícil alcanzar este tipo de acuerdos".

Artur Mas también está convencido de que independencia y seguir en la UE no está reñidos, aunque el periodista le recuerda las advertencias de las instituciones europeas: "Quedarían fuera del paraguas de Europa". Pero Mas cree que "eso no va a pasar", y lo justifica diciendo que Cataluña aporta mucho a la UE.

En Madrid un grupo de intelectuales se pronunciaba a favor de una España federal, y confían en que alguien les escuche. Mientras, el president habla inglés y Rajoy participa un acto militar en Galicia. Aseguran que la reunión se hará, y parece que lo difícil de cuadrar son las agendas.