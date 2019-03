Artur Mas anuncia un 9N alternativo y admite que habrá autonómicas plebiscitarias

El president de la Generalitat, Artur Mas, asegura que ha defendido el consenso político, "por tierra, mar y aire", como prioridad para conseguir los "mayúsculos retos" que se ha impuesto el Govern catalán. Tras la reunión mantenida con el bloque proconsulta, "hemos decidido que seguimos adelante", ha señalado el president Mas. "La actitud del Govern no es echar marcha atrás, todo lo contrario. Estamos decididos a seguir adelante y celebrar la consulta el 9 de noviembre".

Mas defiende que en su hoja de ruta ha querido mantener el consenso político, pero no ha sido posible. "El Govern mantiene el objetivo de celebrar la consulta el 9N". El president ha detallado que ese día "habrá locales abiertos, con urnas y papeletas, para que la ciudadanía catalana pueda participar y opinar sobre su futuro".

Con respecto a su futuro político, Artur Mas ha señalado que lo que dure la legislatura dependerá de cómo vayan las cosas. "La consulta del 9N es una consulta anticipada, previa a la consulta definitiva que se hará en forma de autonómicas plebiscitarias". El president ha insistido en que Cataluna tiene oponentes intolerantes, "por eso ahora necesitamos más gente que nunca, que la gente participe en la votación". Mas ha recordado que Cataluña tiene la posibilidad que "más teme Madrid: las elecciones". Sin embargo, "ahora mismo no hay consenso político para hacer un referéndum en forma de elecciones".



"Nos acogeremos a marcos legales preexistentes para la consulta"

Según sus palabras, todos los mayores de 16 años podrán participar en la consulta, que se celebrará en locales pertenecientes a la Generalitat, "por lo que no habrá que depender de terceros". Serán 20.000 los voluntarios que participarán en la organización del referéndum. El registro se realizará el mismo 9N cuando los ciudadanos acudan a votar. Además, podrán votar los catalanes que vivan fuera de Cataluña con DNI con domicilio en Cataluña.

Durante su comparecencia en el Palau de la Generalitat, ha explicado que "la consulta no se celebrará de acuerdo con el decreto que yo mismo firmé, ya que el Tribunal Constitucional no ha levantado la suspensión. A efectos prácticos ese decreto no existe". Por tanto, "¿cómo puede entonces celebrarse la consulta legalmente?", se ha preguntado Mas, "nos acogeremos a marcos legales ya preexistentes", ha apuntado inmediatamente el president. "La Generalitat tiene competencia en materias de participación ciudadana, no volveremos a ponérselo fácil al estado español".

Minutos antes de su comparecencia, Mariano Rajoy había afirmado que sería una "excelente noticia" que finalmente no se celebrase el referéndum. "Las noticias excelentes duran sólo unas pocas horas", le ha contestado Mas. "Los partidos políticos pueden formar parte de la solución o del problema, y esa es su decisión". El president afirma que tienen bien claro quién son sus enemigos. "Sé que el adversario real es el estado español, al hacer todo lo posible para que el pueblo de Cataluña no pueda ser consultado".