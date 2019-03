Artur Mas: “El fiscal acusa a CDC sin pruebas y en base a suposiciones”

El presidente de la Generalitat y de CDC, Artur Mas, ha considerado este sábado que el fiscal acusa a su partido de recibir fondos supuestamente ilícitos "sin pruebas" y en base a "suposiciones", aunque ha remarcado que no tiene inconveniente en comparecer en el Parlament para dar explicaciones.

"No tengo ningún inconveniente en dar la cara. Los responsables de las finanzas de CDC siempre me han dicho que no existieron estas irregularidades y me lo creo, así que no nos da miedo ir al juicio, que esperemos que se haga cuanto antes mejor", ha afirmado Mas en una comparecencia ante los medios tras la reunión del Consell Nacional del partido.

Aunque inicialmente no estaba previsto, Mas ha decidido salir de la reunión del Consell Nacional, que se celebra en Cerdanyola del Vallés (Barcelona), para comparecer ante los medios con el fin de comentar el escrito del fiscal anticorrupción Emilio Sánchez Ulled que concluye, tras investigar el expolio del Palau de la Música, que el total de comisiones ilícitas satisfechas por Ferrovial y que se hicieron llegar a la órbita de CDC asciende a 6,6 millones de euros.

El presidente catalán ha evitado valorar si existe intencionalidad política en el escrito del fiscal, aunque sí ha dicho que los expertos de su partido consultados le comentan que hay "afirmaciones sorprendentes" en el texto, sin aportar pruebas, esencialmente basado en "suposiciones".

Mas ha defendido que CDC siempre ha pasado los filtros de la Sindicatura de Cuentas y que, cuando se detectaron convenios que no eran ilegales pero sí "estéticamente no correctos", el partido restituyó los fondos.