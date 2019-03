Artur Mas se escuda en su agenda para no coincidir con Mariano Rajoy

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas, ha comentado que no iba a esperar a la intervención del jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, en la asamblea del Foro de Marcas Renombradas Españolas (FMRE) para coincidir con él porque éste no le había avisado de que viajaría a Barcelona.

Mas ha participado en la asamblea del XV aniversario del FMRE pasadas las 12.30 horas, mientras que Rajoy no ha intervenido hasta aproximadamente las 14.00, durante la clausura del acto. De este modo, los dos presidentes no han llegado a coincidir.

A la salida del foro del presidente catalán, y al ser preguntado por si se iba a ver con jefe del Ejecutivo, ha respondido: "No es que lo vaya a esperar. Es que no está previsto ningún encuentro. El presidente Rajoy es el que viene aquí. No ha dicho nada".