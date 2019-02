Artur Mas afirma que la vía unilateral nunca fue la primera opción: "Siempre hubo voluntad de acuerdo"

La nueva fase del juicio del 'procés' arranca con la declaración de los testigos después de que hayan finalizado las declaraciones de los 12 acusados, que ya han dado sus versiones de lo ocurrido al tribunal para dejar paso a los testimonios de los testigos.

Tras la declaración de Joan Tardà llegaba el turno de Artur Mas, que ha revelado que no se opuso al referéndum del 1-O pero advirtió a su sucesor, Carles Puigdemont, que lo llevara a cabo "en un marco legal que el Govern pudiera controlar", por lo que no debía "abandonar la posibilidad de convocar elecciones".

El expresident recuerda que "quién tomó la decisión de convocar el 1 de octubre fue el Gobierno de la Generalitat en ese momento". No obstante, declara que pidió tener en cuenta la importancia de que "no se perdiera un marco legal que se pudiera controlar". "Di mi opinión, en ocasiones tomada en cuenta y en ocasiones no", aclara

También desvela las conversaciones que tuvo con Rajoy: "Le plantee al señor Rajoy que, ante la dificultad de llegar a acuerdos, siempre sería bueno tener personas interpuestas que nos permitieran mantener el hilo del diálogo".

El primer testigo en declarar fue Joan Tardà, que comenzó su declaración siendo reprendido por Manuel Marchena tras afirmar que pensaba responder en catalán a las preguntas de Vox. "No empezamos bien", respondía Marchena.

El diputado de ERC afirma que votar el 1-O fue uno de los momentos más emotivos de su vida y niega que hubiera violencia. Además, afirmaba que todas las actuaciones eran dentro del marco democrático.

El mismo día que declara Joan Tardà y Artur Mas, también lo hacen otras figuras políticas como Soraya Sáenz de Santamaría, Cristóbal Montoro o Mariano Rajoy.