Arrimadas, sobre el discurso de Torra: "Me lo esperaba menos radical de lo que ha sido, ha ido a saco"

ARRIMADAS "APENADA" POR TORRA

Inés Arrimas, líder de Ciudadanos en Cataluña, asegura que el discurso de investidura de Quim Torra la ha "dejado helada" y asegura que va a "leer frases textuales de los artículos de Quim Torra" en su intervención": "Se me cayeron los palos del sombrajo cuando leí a ese hombre, no puedo describir la sensación de pena que me desprende esto".