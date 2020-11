Ciudadanos no apoyará los Presupuestos: "Vamos a votar que no" ha dicho Inés Arrimadas al anunciar la decisión y que se ha acabado la negociación con el Ejecutivo. "Dijimos que íbamos a trabajar para frenar locuras y también prometimos que si Sánchez elegía la vía radical nunca jamás podría decir que no tendría otra opción. Hemos cumplido las dos promesas", ha dicho.

El Gobierno ha llegado a un acuerdo con ERC para que apoye las cuentas; también PNV ha confirmado su voto afirmativo y EH Bildu ha dicho que apoyará las cuentas: "La república independiente vasca pasa por decir 'sí' a los presupuestos", ha dicho Otegi.

"No podemos apoyar estos presupuestos", ha anunciado Arrimadas: "Las concesiones al nacionalismo son intolerables", y a su juicio estos "no son los presupuestos que necesita España y se aprueban a cambio de contrapartidas nacionalistas intolerables".

Ha arremetido contra Sánchez, que dice que ha preferido la mano de Otegi y de Junqueras "que la moderada de Ciudadanos". "Quiero acordarme de los votantes socialistas que creyeron a Sánchez cuando decía que nunca pactaría con Bildu".

De hecho, el apoyo de Bildu ha sido muy criticado en las filas del PSOE. Algunos dirigentes como el presidente de Extremadura o el Castilla-La Mancha han sido especialamente críticos.

Apoyo de los grupos de la investidra

Con el apoyo de Esquerra Republicana -ratificado por su militancia-, a la espera de que se pronuncien los militantes de Bildu, y con el 'sí' confirmado de PNV, Compromís y PRC y los partidos del Ejecutivo de coalición, el Gobierno podrán sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado, con una mayoría holgada de 181 diputados a favor, superando la barrera de los 176.

Este miércoles se ha anunciado un acuerdo del Gobierno con Compromís para el voto favorable de su diputado, Joan Baldoví, y el presidente de Cantabria y líder del Partido Regionalista de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, hará lo propio al confirmar el voto afirmativo de su único diputado en el Congreso. Faltan por confirmar el resto de partidos que conforman el llamado bloque de investidura.

Sí manifestó su apoyo específico el PNV, que ha confirmado este martes su aprobación a los Presupuestos después de que el Gobierno haya aceptado un segundo paquete de enmiendas presentadas por la formación nacionalista.

El líder del PNV, Aitor Esteban, ha asegurado que la formación ha apostado por "reactivar la economía e impulsar la industria", dada la situación económica que atraviesa el país con motivo de la pandemia.

EH Bildu también se ha inclinado por votar a favor de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), aunque Otegi ha destacado que la última palabra la tendrá la militancia, a la que consultará su apoyo a las cuentas este jueves.

Así lo indicó el líder de la formación abertzale, Arnaldo Otegi, que convocó una "asamblea nacional extraordinaria" telemática para el jueves a las 18:00 horas con el fin de dar "voz y palabra" a sus militantes, quienes tendrán que tomar la decisión del sentido del voto.

"EH Bildu tiene palabra. Cuando la da, la cumple. Para nosotros eso es una seña de identidad de la que estamos absolutamente orgullosas y orgullosos", reivindicó Otegi, que negó ningún tipo de contrapartida a su apoyo a los Presupuestos, como el acercamiento de los presos de ETA.

En este marco, y dando por supuesto el 'sí' de PSOE y Unidas Podemos, el Gobierno sacaría adelante las cuentas públicas, sin renovar desde el año 2018.

Si bien Compromís concurrió de la mano de Más País e Íñigo Errejón, tienen libertad de actuación. El Gobierno ha alcanzado un acuerdo con la formación valencianista y se asegura el apoyo del diputado a los PGE a cambio de enmendar las cuentas para aumentar las inversiones en el Palau de Les Arts y el Institut Valencià d'Art Modern y también en líneas ferroviarias, como la conexión con el aeropuerto del Atlet (Alicante) y también del tren de cercanías entre Xàtiva y Alcoy.

Con el resto de partidos que dieron sustento al Gobierno como Teruel Existe o Más País continúan las negociaciones, según indican fuentes conocedoras de las mismas.

Postura de Ciudadanos

Ciudadanos decía esta misma semana que no se daría por vencida pese al preacuerdo con los independentistas, porque no está todavía hecho ni tampoco por el apoyo comprometido de EH Bildu, dijo su portavoz, Edmundo Bal.

Esperarán, por tanto, hasta el momento en que Pedro Sánchez escoja para decidir su voto, aunque, ha destacado, "harán lo posible para desbaratar" los planes de ERC.

Críticas de la oposición

El apoyo de EH Bildu a los Presupuestos Generales del Estado ha provocado las críticas de numerosos diputados de la oposición, e incluso el malestar de algunos líderes políticos del PSOE.

El propio José Luis Ábalos defendió ante la controversia que "el Gobierno no puede renunciar a los votos de nadie", ya que "está en juego el interés general". Lo hacía después de que Pablo Casado acusara al Gobierno de traspasar una "línea de indignidad moral" al "pactar" con Bildu.

"Familiares de otras veinticuatro víctimas del PP están escuchando que el partido por el que murieron sus familiares, según el número dos del PSOE, es menos responsable que el partido que no condena el asesinato de sus familiares", denunciaba el líder de la oposición durante la Junta Directiva de Nuevas Generaciones la semana pasada.