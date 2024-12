Armengol reivindica el consenso y urge a "apartar los discursos negacionistas": "Nos va la vida en ello"

La presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, ha puesto el foco en el valor del consenso, el diálogo y el acuerdo en un discurso por el 46º aniversario de la Constitución con recuerdo a las víctimas de la DANA, en el que ha también llamado a "apartar los discursos negacionistas" porque "nos va la vida en ello".

Durante el acto por el Día de la Constitución en la Cámara Baja, la tercera autoridad del Estado ha reivindicado que "solo aunando valores, afanes y consensos construiremos un futuro posible" y ha lanzado un llamamiento a la unidad, antes de dedicar sus primeras palabras a las víctimas de la riada que golpeó nuestro país hace exactamente 38 días, trasladando su apoyo a los afectados y a quienes lo han perdido todo.

Así, Armengol ha pedido permanecer "unidos" en "la ardua tarea de la reconstrucción" y para "salvaguardar y robustecer nuestros servicios públicos". "El Estado somos todos y todas: es la guardia civil, es la médica, es el bombero y es el profesor que pide soluciones para reabrir los colegios en condiciones dignas", ha enumerando, destacando también el "orgullo por ese pueblo resistente y solidario que no solo ha salvado vidas", sino que también "se ha volcado en ayudar, generoso, en la desolación tras la tormenta".

46 años de la Carta Magna

A continuación, la presidenta del Congreso se ha referido al contexto "excepcional y cargado de adversidades" en el que vio la luz la Carta Magna hace ahora 46 años. "Estar a la altura de las circunstancias en aquel momento significó ponerse de acuerdo. Establecer un consenso que antepusiera el bien común a cualquier tipo de interés partidista o ideológico", ha incidido.

Armengol, que ha agradecido "el trabajo y la visión de Estado" de los constituyentes, ha hecho hincapié también en la labor de las madres de la Constitución "por mucho tiempo silenciada" y se ha hecho eco de la advertencia enunciada por una de ellas, Maria Dolors Calvet, quien "recordó que los derechos son revocables y que hay que pelearlos cada día".

Al cumplirse 46 años de su promulgación, la presidenta del parlamento ha incidido en que el paso del tiempo "no puede restar importancia a lo que supuso la Constitución ni tampoco a lo que costó levantarla" y ha pedido no olvidar la "época reaccionaria, totalitaria y oscura" que se dejó atrás aquel 6 de diciembre de 1978. Así, ha reivindicado la norma suprema de nuestro ordenamiento jurídico como "nuestro mejor ejemplo de éxito colectivo". La "fórmula de ese éxito", ha subrayado, fue precisamente "abrazar un acuerdo".

Reforma del artículo 49

De este modo, Armengol ha insistido en la importancia del consenso y el acuerdo, poniendo como ejemplo la reforma constitucional acometida este mismo año, por la que al fin se modificó el artículo 49 de la Carta Magna para eliminar el término "disminuido", dando así respuesta a una reclamación de décadas por parte de las personas con discapacidad. Un cambio que Armengol ha reivindicado como "un paso histórico y un grandísimo motivo de celebración".

"Es la primera modificación social de nuestra Carta Magna y es, sobre todo, un acto de justicia para las personas con discapacidad y, por tanto, para la sociedad entera", ha destacado, señalando que "esta actualización de nuestra ley fundamental no se limita a sustituir una palabra, sino que implica abandonar la mirada rehabilitadora y asistencial sobre las personas con discapacidad e impulsar su plena autonomía y una mayor inclusión social".

A su juicio, el acuerdo para "devolver la dignidad a una parte de la población y de acometer una nueva redacción del texto fundacional de nuestra democracia para alinearlo con los derechos humanos es la confirmación de que el consenso es posible".

Llamada al consenso frente al ruido

Un consenso al que de nuevo ha aludido al defender que "el acuerdo, el diálogo y la unión siguen siendo virtudes políticas" en el Congreso. "Me gustaría reivindicar la única forma de éxito, la del consenso, a pesar de este agitado tiempo que vivimos, a veces atronador", ha indicado Armengol, que ha recordado que "hoy no contamos con las mayorías absolutas del pasado", por lo que el actual parlamento necesita "de mucho diálogo y debate a la hora de tomar decisiones".

"La sociedad carga con muchas preocupaciones", ha continuado la presidenta del Congreso, que ha señalado que los parlamentarios tienen "la obligación de diluir el ambiente tensionado y ruidoso en que, demasiadas veces, se convierte el Parlamento". "El Congreso de los Diputados ha de imbuirse de la paz social, de la ciudadanía tranquila que reivindica, anhela, se pregunta y exige, desde el respeto y el pleno ejercicio de sus derechos. El Congreso ha de parecerse más a la sociedad a la que representa", ha reclamado.

No obstante, también ha querido poner en valor los "avances significativos" logrados en los últimos tiempos. Así, se ha referido a "las 20 iniciativas legislativas aprobadas en lo que va de legislatura", destacando entre ellas la ley ELA, y ha trasladado su deseo de que "se sume pronto la renovación del Pacto de Estado por la violencia de género". "No son pocas alianzas. No son cosa menor. No las olvidemos", ha reivindicado.

Los retos: vivienda, desinformación, cambio climático...

"Que los frutos de nuestros acuerdos nos sirvan como faro para enfrentarnos a los grandes desafíos que tenemos por delante", ha pedido la presidenta del Congreso, que ha enumerado algunos de esos retos, como la lucha contra la pobreza y la desigualdad; "involucrarnos de verdad en el reparto equilibrado de riquezas", blindar el Estado del bienestar o hacer efectivo el artículo 47 de la Constitución para garantizar ya el derecho a una vivienda digna, porque es "un clamor en la ciudadanía".

Armengol también ha advertido de que "nos urge combatir la desinformación, porque erosiona los sistemas democráticos", dotar de recursos a la ciencia y erradicar la violencia machista, así como" llegar a un gran acuerdo de país para transformar esta sociedad

donde se agrede, se viola y se asesina a las mujeres, incluso delante de sus propios hijos".

"Nos urge comprometernos sin fisuras a luchar contra el cambio climático", ha continuado la presidenta de la Cámara, que ha instado a su vez a "apartar los discursos negacionistas, porque nos va la vida en ello y "no tenemos tiempo que perder". "Nos urge, y así debe ser siempre, atesorar nuestra democracia, actualizar y revigorizar los valores en los que fue asentada: la igualdad, la justicia, la paz y la libertad", ha añadido, antes de concluir con una cita del poeta valenciano Joan Fuster: "Todas las libertades son solidarias".