El presidente catalán, Pere Aragonès, ha defendido que el procés independentista sigue vivo y que la situación no es de normalidad en Cataluña, al contrario de lo que "se ha intentado trasladar" desde el Ejecutivo de Sánchez en días anteriores.

En una declaración institucional tras su breve paso por la cumbre hispano-francesa, Aragonès ha defendido que "no renunciaremos a decidir de forma democrática el futuro del país". "El conflicto político no ha acabado", ha insistido. "Mientras Cataluña no pueda decidir libremente, seguirá habiendo un conflicto", ha añadido. "La mejor solución que proponemos es un referéndum pactado", ha sentenciado.

"Las autoridades del Estado español se niegan a dar una respuesta democrática", ha seguido. En cuanto a los abucheos al presidente de ERC, Oriol Junqueras, durante la protesta independentistas, Aragonés las ha calificado de "expresiones menores" de algunos manifestantes. Así, ha querido destacar la unión independentista para escenificar que el procés sigue vivo. Precisamente ha lamentado que "hay quien ha querido utilizar la cumbre de hoy para intentar imponer una percepción que no se adecua a la realidad, imponer la percepción de que el conflicto político entre el estado y Cataluña ya se ha resuelto, ya no existe".

Aragonés, que también ha recibido una fuerte pitada de los manifestantes en la cumbre, ha querido justificar también su presencia en la misma. "Hoy el gobierno de Cataluña debía recibir al presidente del estado francés. Es relevante mantener buenos vínculos" con el país vecino, ha explicado.

"He tenido la oportunidad de trasladar al presidente Macron la importancia de este encuentro para los intereses de Cataluña, poner de manifiesto la buena relación que desde el Gobierno de Cataluña tenemos con las autoridades francesas, y la voluntad de seguir construyendo una Europa más fuerte, una Europa en la que consideramos que Cataluña tiene que formar parte de ella", ha añadido Aragonès.

"El Govern de la Generalitat defiende la participación en plenitud de nuestro país en las instituciones europeas, con voz propia y como un Estado más, como hoy hacen Francia y España", ha seguido, afirmando también que a Sánchez le ha pedido eabordar en la cumbre la oficialidad del catalán en las instituciones europeas y mejoras en infraestructuras que el Govern considera claves.