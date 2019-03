Aplazado el acto de conciliación entre Aguirre y Pablo Iglesias por un problema burocrático

Entre Esperanza Aguirre y Pablo Iglesias, ni conciliación ni nada. La jueza ha tenido que aplazar el acto de conciliación entre los dos por un error de Podemos. Juan carlos Monedero, que llegaba en representación del partido, no ha llevado el poder para representar legalmente a la formación. Un desliz que Aguirre no ha dejado pasar: "Hicieron un 'crowdfunding' en el que recogieron 14.000 euros y no han sido capaces ni de presentar un poder".



Podemos le da otra lectura. Dicen que no es más que una argucia legal para retrasar el proceso: "No ha habido conciliación porque por un argucia legal se retrasa todo, como acostumbran a hacer los partidos de la casta, que usan cualquier tipo de arducia para retrasar los procedimientos".



No se ha celebrado el acto pero parece que será difícil que haya conciliación. Podemos le exige a Aguirre 100.000 euros si no se retracta de acusar a Iglesias de apoyar a ETA y recibir financiación de Cuba y Venezuela. En 2014 Pablo Iglesias dijo en laSexta Noche a Aguirre que "si acusa Podemos de recibir financiación ilegal deberá demostrarlo ante un tribunal".



Aguirre exige que Iglesias reconozca que sus acusaciones son falsas.Desde aquella discusión en laSexta Noche, hace ya 3 meses, ninguno se ha movido de su posición. En todo caso, como Aguirre, se plantean ir a más, "tendré que presentarle una querella de 500.000 euros por llamarme corrupta y si la gano se los daré a la Orden San Juan de Dios por su labor contra el ébola en África", ha dicho. Colar el ébola en este enfrentamiento parecía imposible, pero Aguirre lo ha conseguido.