El portavoz del PSOE, Antonio Hernando, ha comenzado su discurso en el debate de investidura de Rajoy reivindicando la historia de su partido como imprescindible en la "historia de la libertad y la democracia" de España. "Pertenezco a un partido con 137 años de historia que siempre ha estado al servicio de España y de los españoles", ha subrayado Hernando.

"Usted no nos gusta como presidente porque no nos gustan sus políticas pero sí nos gusta este país, nos gusta la democracia que tenemos y que hemos conseguido juntos", ha dicho Hernando, quien ha añadido que las políticas para solucionar los problemas de los ciudadanos no pueden quedar "bloqueadas" por "puro egoísmo" de los partidos.

Hernando ha subrayado que los socialistas serán los responsables de poner fin al tiempo de los partidos y que empiece el tiempo de los ciudadanos, un deber con el país que asumen "con convicción".

Para el portavoz, la abstención de su grupo a la investidura de Rajoy como el mal menor necesario para evitar unas terceras elecciones: "Es lo único que podemos hacer y no otra cosa, abstención o elecciones", y recalca que la investidura de Rajoy es algo que los socialista "nunca" han "deseado".