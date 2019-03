Anticorrupción duda de la imparcialidad de Espejel y López para juzgar la Gürtel

Para el ministro de Justicia, Rafael Catalá, el escrito de la Fiscalía no cambia nada y vuelve a defender a los magistrados del juicio de la Gürtel: "Haber participado en un órgano de gobierno no puede ser una tacha para un magistrado".



Pero Anticorrupción es contundente, constata que los hechos que motivaron las dudas sobre la imparcialidad tanto de López como de Espejel quedan acreditados. Dice que la apariencia de falta de imparcialidad se ha visto reforzada. Detalla el porqué de sus avances: "La relación de Enrique López con el PP incluye más allá de la vinculación del recusado con Faes (..) la intervención de dicha fuerza política y de algunos de sus miembros en su propuesta y nombramiento para ocupar algunos de los más altos cargos del Poder Judicial.



Similares argumentos ha dado para el caso de Espejel, pero a pesar de la contundencia, Anticorrupción no llega a decir si estos dos jueces deberían apartarse del caso. Algo que decidirá la Audiencia Nacional.