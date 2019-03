Ángel Ojeda, exconsejero de Hacienda, el gran receptor del fraude de los cursos de formación

Jerónimo Sánchez, es dueño junto a su hermano, de una academia de formación en el centro de Coín. Los dos son policías locales, uno en excedencia y otro en activo. Los hermanos han sido arrestados e interrogados por los agentes de la UDEF en el marco de la 'operación EDU'.

Su academia, entre 2008 y 2009, recibió más de 215.000 euros de subvenciones de la Junta, según 'El Mundo'. Aunque en el informe de la UDEF, al que ha tenido acceso 'El País', destaca un nombre por encima de todos: Ángel Ojeda.

Ojeda fue consejero de Hacienda de la Junta de Andalucía y sus empresas, 13 de las 17 investigadas, recibieron más de 14 millones de euros para formación. "La mayoría de las empresas que utiliza son creadas a partir de 2009, coincidente con la nueva orden reguladora de la concesión de subvenciones, ayudas y becas", cita el informe de la UDEF.

La Policía sostiene que Ojeda recibió fondos de su cuñada, Teresa Florido, otra ex alto cargo de la Junta con un objetivo claro. "No es más que un modo de clientelismo, de obtener el beneplácito, los votos de un número muy extenso de la población". La 'operación EDU' continúa abierta y la Policía no descarta que se puedan realizar nuevas detenciones.