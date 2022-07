El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, reconoce que no está siendo fácil sacar adelante la investigación acerca de los abusos cometidos en la iglesia. "Hay gente que está trabajando activamente para que no salga adelante", confiesa en una entrevista en 'El País'.

Gabilondo advierte que incluirá en su informe si la iglesia colabora o no con su investigación, explicando que no solo compartirán los resultados, sino "los procesos que se han seguido". "Especificaremos quién ha decidido no colaborar. Respetada queda su decisión de no hacerlo, pero también dicho quedará", aclara.

Haciendo memoria de su pasado como profesor, reconoce que él nunca ha visto esos casos de abusos: "Los corazonistas en concreto saben perfectamente cómo soy: yo no juego con estas cosas. No vamos a hacer ninguna arbitrariedad".

"No estoy simplemente hablando de números, sino de hacernos cargo de qué es lo que de verdad ha pasado. Hay algunos que le restan importancia, dicen: 'Son casos aislados'. Y otros pueden que lo magnifiquen un poco. Quiero ponerlo en su justa medida. Me gustaría que las víctimas encontraran que su voz está ahí y que cuando lean el informe digan: 'Aquí está lo que nosotros decimos, sentimos y pedimos'. Y también queremos que se les reconozca socialmente. Que, institucionalmente, haya un reconocimiento de lo sucedido", razona Gabilondo.