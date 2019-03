El PP andaluz arremete contra Cataluña y Ciudadanos: "No quiero que mande un político que se llama Albert"

Su misión en Sanlúcar de Barrameda era que no se enfriara el ambiente, pero el telonero del PP acabó incendiándolo. "No quiero que mande un partido que se llama Ciutadans, y que tiene un responsable político que se llama Albert. No me gusta que me manejen desde fuera de Andalucía", afirmaba.

Albert no ha tardado en responder: "Señor delegado del Gobierno del PP en Andalucía, me da igual como usted se llame, apunte: Cataluña es España. ¿O piensa el PP como Artur Mas?".

Mientras, Ciudadanos crece en las encuestas, que dan un resultado muy dividido avocado a los pactos, pero Susana Díaz ya ha dejado claro que en Andalucía manda ella.