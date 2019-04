Ana Mato y Eduardo Madina recibirán 53.000 y 33.000 euros del Congreso por estar en 'paro'

TRINIDAD JIMÉNEZ RENUNCIA A LA INDEMNIZACIÓN TRAS INCORPORARSE A TELEFÓNICA

Trabajan para España ocupando un escaño en el Congreso, pero cuando su tiempo de servicio público acaba, toca volver a la vida laboral. Los diputados del Congreso no tienen derecho a paro, aunque la cámara no les deja con una mano delante y otra detrás. Si cuando se van, los diputados no encuentran trabajo, reciben 2.813 euros al mes de indemnización, por cada año que han pasado en el Congreso.