En tiempos de COVID-19 relacionarse con la gente es diferente, sobre todo, en nuestros dispositivos. El director de marketing de 'Badoo', Pablo Delgado, asegura que ha habido un incremento de hasta el 22% en el número de mensajes enviados durante el confinamiento.

Las apps de citas, en un momento en el que no puede haberlas, están en alza porque necesitamos estar conectados. "Todo ha tenido lugar durante videollamada, además, también se ha pedido comida ose han visto pelis o series", afirma Delgado.

Eso sí, ahora que comienza la desescalada, estas plataformas trabajan para implementar medidas más seguras para las fases venideras. "El miedo al contagio va a determinar cómo nos vamos relacionar entre personas", explican los sociólogos, que detallan que se comenzará a "hacer pequeños pasos para acostumbrarse a la nueva normalidad".

Algunas aplicaciones permitirán tener citas virtuales o saber si una foto es de de una persona real sin necesidad de conocerse. También trabajan en otras recomendaciones para cuando se retomen las citas en persona como usar la mascarilla, no dar la mano, un abrazo o un beso hasta que no se conozca el estado de salud de la otra persona o usar la videollamada en caso de no sentirse bien.

Incluso, los sociólogos destacan que "preguntas que podían parecer raras como si se tiene anticuerpos o si se ha pasado el coronavirus, ahora parecerán normales". Y es que la primera pandemia mundial para muchos no solo deja recuerdos imborrables, también amigos nacidos de balcón en balcón o en Internet.