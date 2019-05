La suspensión de los presos, fuera del orden del día de la Mesa del Congreso

Primera reunión de la Mesa del Congreso y primera gran crisis a propósito de la suspensión de los diputados procesados por el 'procès'. Una cuestión que no está incluida en el orden del día, a pesar de las protestas del Partido Popular y de Ciudadanos para que el Parlamento los suspenda de sus funciones de manera inmediata.

El PP ha amenazado incluso con pedir la reprobación de Meritxel Batet, la presidenta del Congreso, si no los suspende de sus funciones, y hasta se plantean acudir a los tribunales, según el secretario general del PP, Teo García Egea, por prevaricación y desobediencia.

La suspensión, fuera del orden del día

La Mesa del Congreso se reúne este jueves por primera vez tras ponerse en marcha esta legislatura. Y lo hace justo después de conocerse el escrito del Tribunal Supremo, donde devuelve a la Cámara Baja la decisión sobre la suspensión o no de de funciones de los políticos independentistas en prisión provisional.

Fuentes del Gobierno a laSexta hablan de tranquilidad y que no están preocupados por la imagen que está dando la presidenta del Congreso. La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, asegura que "tienen que ser respetuosos con los otros poderes del estado" y dicen que están confiados con la "solvencia y seriedad" de Batet "que tomará la decisión que tenga en sus manos".

A su juicio, es una situación que "no puede alterar las reglas de funcionamiento". Y añade: "El reglamento tiene una previsión clara sobre una situación como esta", sugiriendo que es el poder legislativo el que tiene que pronunciarse.

En Twitter, Cayetana Álvarez de Toledo, diputada del PP por Barcelona, apremiaba a Batet a suspender a Junqueras, Turull, Sànchez y Rull.

Ciudadanos también presiona para que se suspenda a los presos porque creen que así lo contempla el reglamento. Albert Rivera reaccionaba en su cuenta de Twitter.

Del otro lado, Unidas Podemos. La vicepresidenta primera del Congreso, Gloria Elizo, ha pedido ser "respetuoso y estudiar con calma" la suspensión de funciones de los diputados presos.

Y no descartan volver a preguntar al Supremo: "No ha aclarado nada. Es una decisión que afecta a derechos fundamentales y no se puede tomar a la ligera" y ha anunciado que su voto será en contra de que la Mesa del Congreso adopte este jueves una decisión.

El Supremo se desentiende

El Supremo, en su escrito de este jueves a la presidenta Batet, insiste en los argumentos que ya ofreció el 14 de mayo "y que fue debidamente comunicado a la Cámara". "A lo allí expuesto nos remitimos", dice el escrito de dos páginas. El pasado viernes, en esa comunicación, el juez del 'procès' autorizó a los parlamentarios presos asistir a la sesión de constitución de las Cortes, pero rechazó que debiera pedir permiso a las Cámaras para continuar con el juicio. A partir de ahí, el Supremo entiende que el Congreso debería poner en marcha la suspensión de los cinco parlamentarios.