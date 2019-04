Álvaro Pérez 'El Bigotes': "Del PP sólo he recibido disgustos pese a dejarme mi vida; he trabajado como un condenado horas y horas"

Álvaro Pérez Alonso, 'El Bigotes", el hombre en Valencia de Gürtel, ha negado haber entregado dinero a Luis Bárcenas y ha asegurado que cuando empezó a trabajar para Francisco Correa "no sabía ni que existía" el extesorero del PP, que ahora sienta con él en el banquillo.

También ha rechazado haber recibido "algo" del PP. "Del PP, disgustos", ha ironizado a preguntas de su abogado, Javier Vasallo. Ha asegurado que ni siquiera tuvo un trato profesional con Bárcenas, entonces gerente del PP. "Me enteré que existía porque pregunté en un acto quién era ese señor", pero ha insistido en que no tuvo relación con él.

Ha explicado que cuando él iba a la sede del PP en la calle Génova para "discutir" asuntos relacionados con los eventos que organizaba para el partido, hablaba con Juan Carlos Vera y con el exmarido de Ana Mato, Jesús Sepúlveda, exsecretario de acción electoral y también acusado en esta macrocausa.

'El Bigotes', hasta ahora el único acusado que ha rechazado contestar al interrogatorio de la fiscal, ha relatado el tiempo que dedicó a preparar eventos para el PP, para el que ha dicho que trabajó "como un condenado, con éxito absoluto, porque además era muy bueno". "Me han visto cientos de periodistas trabajar montando los mítines. Me he dejado mi vida y lo saben todos; no lo cuentan, pero lo saben", ha incidido.