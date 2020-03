Duro ataque de Cayetana Álvarez de Toledo a la ministra de Igualdad. La portavoz del PP en el Congreso considera que "no hay mujer más humillada en política que ella", refiriéndose en estos términos a Irene Montero.

"Si yo fuera ministra de Igualdad y mi marido saliera cual macho alfa a defender a su hembra de las críticas de un colega del ministerio, lo mandaría a dormir al sofá. No me puedo imaginar mayor humillación y mayor machismo", ha señalado Álvarez de Toledo durante un acto en Madrid.

"No hay mujer más humillada que ella (Irene Montero) en la política española", ha añadido la diputada del PP.

Álvarez de Toledo responde así a las palabras de Pablo Iglesias ante los medios en los pasillos del Senado. El vicepresidente segundo del Gobierno, preguntado por si era cierto que la vicepresidenta Carmen Calvo y el ministro de Justicia habían alegado excusas técnicas para bloquear la ley de libertad sexual, aseguró este martes que detrás de estas excusas "hay mucho machista frustrado".

Por otra lado, el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, ha señalado que, "si Vox no existiera, Cayetana Álvarez de Toledo no sería la portavoz del PP" en el Congreso "y no generaría las contradicciones que se están produciendo" en ese partido.

Para Iglesias, "el feminismo es el principal enemigo de la extrema derecha reaccionaria" que "no puede soportar los avances del feminismo en nuestro país", ha señalado durante una charla en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense.