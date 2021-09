En el PP de la Comunidad de Madrid ya se preparan para la posible elección de un nuevo presidente o presidenta a nivel regional. Si bien todavía no hay una fecha para el congreso del partido, ya hay quien ha dado un primer paso: el pasado viernes, la actual mandataria autonómica, Isabel Díaz Ayuso, se postuló oficialmente como candidata.

"Hay que devolver la normalidad al partido", argumentaba Ayuso, en referencia a que, desde que Cristina Cifuentes abandonara la presidencia en 2018, la dirección del PP de la comunidad madrileña ha estado bajo manos de una gestora. Gestora que este lunes ha sido criticada por otra expresidenta madrileña: Esperanza Aguirre.

En este sentido, y en plena pugna por saber quién liderará el PP de Madrid, Aguirre es clara. En una entrevista con el diario 'El Mundo', la exdirigente se sitúa del lado de Ayuso, critica que en la dirección defiendan que una misma persona no debería presidir el partido y a la vez la comunidad, y carga duramente contra "el sector de Almeida", llegando a asegurar que está conformado por "niñatos".

"En el sector de Almeida hay algunos niñatos encabezados por un chico de cuyo nombre no quiero acordarme. En fin, que no digan bobadas, es que no han ganado una elección, han perdido todas las que se han presentado. No sé a qué llaman ellos revivir, pero casi sería mejor que remueran, porque desde que está la gestora no ganamos una elección. Las han perdido todas", espeta con dureza Aguirre.

Asegura que votará por Ayuso

En este sentido, la expresidenta, que también lo fue del partido y de la comunidad, sostiene que el modelo del triple liderazgo (una presidenta autonómica, un alcalde y un presidente o presidenta del PP de Madrid) "no tiene ningún sentido", y llega a aventurar que el alcalde de Madrid, al que impulsan desde la directiva, no se va a presentar.

"[Génova] quiere retrasar el congreso y eso no puede ser. Tienen que celebrarlo cuanto antes. Mi opinión es que Almeida no se va a presentar. Y lo que él dice es que los de Génova le están empujando. Puede que sea verdad, porque algunos chiquilicuatres que tienen por ahí detrás Génova y Almeida es lo que van diciendo", afirma.

Así, la expresidenta concluye que, a pesar de que al congreso "se presentará quien quiera", Ayuso "es la gran enemiga de Sánchez y, por tanto, ponerle trabas a Ayuso es ayudar a Sánchez" a mantener el poder. "Yo la votaré", sentencia Aguirre, no sin antes lanzar un último dardo a la dirección nacional: "Y eso se lo he dicho a Teodoro García Egea, porque me indigna que hagan eso. Yo la votaré, pero quienes tienen que decidir son los afiliados", concluye.