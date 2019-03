Valencia tendrá una nueva TDT pública a partir del 1 de enero de 2015

El presidente de la Diputación de Valencia y del PP en esta provincia, Alfonso Rus, prevé que la televisión impulsada por esta institución, que será "muy abierta" y que "no tendrá ninguna razón política", comience sus emisiones el próximo 1 de enero. Rus ha dicho que la puesta en marcha de este nuevo servicio, que "no tendrá publicidad" y que "no será competencia para las televisiones locales y comarcales" existentes, es "una necesidad que demandan los alcaldes y vecinos" de la provincia para saber lo que pasa en su entorno.

Así, ha señalado que los contenidos, mayoritariamente en valenciano, se centrarán en la actividad de los municipios, en sus fiestas y tradiciones, en su gastronomía, en la música de bandas, en deportes autóctonos como la 'pilota valenciana' y en el tiempo.

Igualmente, ha indicado que no sabe si contará con informativos y que esa es una cuestión que "de momento" no está en la parrilla, aunque ha apuntado que "si ha de hacerse, se hará" más adelante. El responsable provincial, que se ha pronunciado de este modo en la rueda de prensa que ha ofrecido para explicar aspectos del concurso público convocado para contratar este servicio audiovisual, ha indicado que se baraja como nombre de este nuevo canal 'La Dipu TeVe' y ha precisado que será la empresa adjudicataria quien contrate a las 30 personas que podrían trabajar en él y no la institución provincial.

Alfonso Rus ha defendido el carácter "público" de esta nueva televisión "aunque la lleve una empresa" privada porque se financiará con dinero público. Ha matizado que se requiere de una firma privada para emitir porque la Diputación no tiene el múltiplex necesario. "Canal 9 lo podría prestar pero no quiero lío ni cambiar los esquemas. Es necesario ir a los profesionales" porque "entendemos que lo han de hacer los que saben", ha dicho.

Tras ello, ha insistido en que es "pública" y que carece de publicidad. "Es tan pública que han dicho algunos responsables de productoras que será inviable con ese dinero porque es demasiado barata, pero en la Diputación somos así. Gastamos el dinero en función de lo que se tiene", ha argumentado. En este sentido, ha apuntado que no habrá contenidos como la Fórmula 1 y ha insistido en que este nuevo servicio audiovisual es "algo que demanda la sociedad" de la provincia de Valencia.

"La idea estaba clara, las necesidades estaban ahí. No será competencia de Canal 9 ni de nadie. Busca espacios de televisión sostenibles", ha manifestado. Preguntado por la fecha desde la que los alcaldes y vecinos demandaban un servicio de este tipo, Rus ha dicho que "desde hace ocho meses" y que desde entonces se está "estudiando" este proyecto. "Nunca he ido por libre" Tras ello, el responsable provincial ha destacado que para impulsar este proyecto no ha ido por libre y que el presidente de la Generalitat y del PPCV, Alberto Fabra, conocía esa "postura".

"Si alguien ha entendido que he ido por libre, nunca he ido por libre. El presidente sabía de nuestra postura, que teníamos que abrir un espacio, si la Generalitat no podía, para dar contenido a lo nuestro", ha expuesto. Asimismo, Rus ha aseverado que su intención era que "las tres diputaciones" de la Comunitat se pusieran "de acuerdo" en esta iniciativa pero que luego sólo la impulsa la de Valencia porque "las otras dos han entendido que no o no han querido entrar".