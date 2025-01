Alegría defiende a Cuerpo tras acusarle Díaz de "mala persona": "La cara es el espejo del alma"

Los detalles También ha insistido que es una prioridad reducir la jornada laboral y que lo quieren hacer lo antes posible. "Las políticas que estamos aprobando están beneficiando a la vida de las personas y la gente quiere esto, políticas útiles y no ruido", ha declarado Alegría.

Mensaje de Pilar Alegría sobre el choque entre Carlos Cuerpo y Yolanda Díaz. En una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes, Alegría ha defendido al ministro de Economía tras los ataques de su homóloga de Trabajo alegando que solo hace falta verle la cara para saber que no es una mala persona. Con estas palabras desde el ala socialista del Gobierno quiere restarle importancia a esas expresiones lanzadas por Yolanda Díaz.

También ha insistido que es una prioridad reducir la jornada laboral y que lo quieren hacer lo antes posible. "Las políticas que estamos aprobando están beneficiando a la vida de las personas y la gente quiere esto, políticas útiles y no ruido", ha declarado Alegría. También ha asegurado que "yo veo la cara de mi compañero y hay algunas expresiones que no me casan".

Por otro lado, Alegría ha afirmado que las encuestas que se publican todos los meses "hay que observarlas con las gafas de la realidad" y que este 2025 no es un año electoral. En opinión de la también ministra de Educación, la encuesta muestra que el PP y su "estrategia constante de confrontación" no es "bienvenida ni bien recibida" por la población y ha conseguido que "donde antes había una ultraderecha ahora haya dos".

Por su parte, Carlos Cuerpo ha restado valor al enfrentamiento protagonizado en los últimos días con la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, respecto a la reducción de jornada y ha señalado que lo importante son las reformas que al final se acuerdan y "acaban saliendo en el BOE".

En una entrevista en la 'Cope' este martes, el titular de Economía ha subrayado que "en este Gobierno, como en cualquier otro, las posiciones es difícil que sean coincidentes al cien por cien, por lo que lo importante es llegar al fondo de los asuntos, hablar y llegar a un acuerdo de cuál es la mejor solución, equilibrada y sostenible".

"Lo que es importante es lo que acaba saliendo en el Boletín Oficial del Estado (BOE)", ha dicho Cuerpo, que no ha querido pronunciarse sobre cuándo podría aprobarse la reducción de jornada a 37,5 horas que la ministra de Trabajo ha estado negociando durante 2024 con los agentes sociales.