Alegato final de Blesa en su juicio: "Las decisiones nunca las toma el presidente"

Blesa ha contraatacado a las acusaciones de Silva desde el día que abandonó la cárcel. "Quiero un juez imparcial, cosa que creo que no he tenido hasta este momento", decía. Y de esa manera se defendía en el interrogatorio. "Todo eso cómo no va a hacer pensar que existe una animadversión".

Elpidio le interroga por la gestión al frente de Caja Madrid y le pregunta por la compra de un banco en Miami. "Caja Madrid se estaba introduciendo en el ojo del huracán", le decía el juez que hablaba de un precio supuestamente superior a su valor real.

Silva también le cuestiona por un correo en el que aparecen unos sospechosos 100 millones de euros. "Yo no lo entiendo muy bien. Como sabes, cubrimos en su momento, no solo la totalidad de las dos compras, sino 100 kilos más por si ponía algo a tiro", releía Elpidio. El juez quiere saber que significa que "algo se ponga a tiro" y Blesa se explica: "Y 100 más por si había alguna otra cosa que comprar, no tiene otra explicación". ¿Alguna otra entidad? pregunta el juez, que considera el tremenda esta opción. Tremendo porque sería usar dinero para algo distinto a lo aprobado por el Consejo.

Pero Blesa defiende en su último alegato que él no tomaba las decisiones. "Simplemente precisar que las decisiones nunca las toma el presidente, las toma el Consejo de Administración", aseveraba el antiguo presidente de Caja Madrid.

La causa se cerró después de que la justicia apartara al juez Silva.