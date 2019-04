Un alcalde del PP desea la muerte a un diputado del PSOE tras ser reprobado por recibir una distinción de la Fundación Francisco Franco: "Muérete ya"

El Pleno de la Diputación de Badajoz ha aprobado con los votos a favor del PSOE una moción presentada por este grupo para reprobar al alcalde de Guadiana del Caudillo y diputado provincial, Antonio Pozo Pitel, por su "conducta", que han tildado de "impropia de un representante democrático", al asistir y recibir una distinción de la Fundación Francisco Franco.

El presidente de la diputación, Miguel Ángel Gallardo, ha concluido que la moción se aprobaba con los votos a favor del PSOE y la abstención del PP, tras lo cual el propio Antonio Pozo Pitel le ha tachado de "antidemócrata".

Acto seguido, el vicepresidente segundo, Ramón Ropero, ha tildado a Pozo de "fascista" y Pozo, a su vez, le ha replicado levantándose de su asiento: "fascista tú, muérete ya", tras lo cual la mayoría de los diputados del Grupo Popular han abandonado la sesión plenaria salvo tres de ellos, mientras que Gallardo ha trasladado al regidor de Guadiana del Caudillo: "ahí está, ya salió, por muchas diferencias que nosotros tengamos con usted nunca querremos que se muera, nunca querremos que se muera. Lamentable".

Cabe destacar que uno de los diputados del PP que no ha abandonado la sala, Juan Carlos Perdigón González, ha rogado a Gallardo que "igual que reprueba algunos comportamientos que se han visto" en el pleno en la bancada del PP "también lo haga en los que se han visto al otro lado" criticando la actitud de algunos de los diputados del PSOE y defendiendo que se repruebe "ambos" comportamientos.

"Señor Perdigón no tiene razón, el señor Pozo se ha levantado diciendo y acusando al presidente de antidemócrata y el señor Ropero lo único que le ha dicho es constatar algo que en lo que él participó, en una fundación fascista", le ha replicado el presidente de la diputación, que ha añadido que Antonio Pozo "le ha contestado diciendo 'muérete'" y que "no hace falta que le digan fascista, se lo dice él solo".

Gallardo ha apostillado a los 'populares' que "tienen un verdadero problema" y que sabe que "nada tienen que ver con esas actitudes" y "no hay más que verles las caras y cómo se miran" para "reconocer" que "no están de acuerdo con estas actitudes", pero que "no" le haga decir que tiene que reprobar "actitudes en el Grupo Socialista cuando no se producen".

También ha garantizado que si Antonio Pozo fuera de su grupo "animaría" para que "al menos ése estuviera en el grupo mixto y no estuviera en el Grupo Socialista", mientras que Perdigón ha replicado que, para él, el que le llamen "fascista es un insulto" y "tanto como el 'muérete'".