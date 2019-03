Albiol propone limitar la atención sanitaria a inmigrantes irregulares a las urgencias

El candidato del PPC a las elecciones catalanas, Xavier García Albiol, ha asegurado que si de él depende, tras el 27S limitará las prestaciones sanitarias de los inmigrantes en situación irregular al servicio de urgencias.

En declaraciones en una visita a la fiesta mayor de Sitges (Barcelona), García Albiol ha apostado "por una sanidad pública universal para todos los hombres y mujeres en Cataluña y España", pero "aquellos que están en una situación irregular en nuestro país no pueden disfrutar de las mismas prestaciones que los hombres y mujeres de Cataluña que están pagando sus impuestos".



"Si de mi depende -ha insistido-, a partir del 27 derogaré la instrucción de la Conselleria de Salud que permite atender de manera absolutamente libre a los inmigrantes en una situación irregular". Así, los inmigrantes irregulares "que necesiten servicios sanitarios solo podrán tener acceso al servicio de urgencias", ha remarcado.



A su juicio, "se deben ofrecer a los inmigrantes en situación irregular los servicios de urgencias y los tratamientos que sean necesarios, pero no se pueden prestar aquellos servicios que no son urgentes", ha puntualizado, según un comunicado del partido. Por otro lado, ha respondido a la portavoz del Govern, Neus Munté, y le ha recordado que "es un disparate decir que las pensiones están garantizadas en una Cataluña independiente, es rotundamente falso".



"En una Cataluña independiente los pensionistas dejarían de cobrar porque es matemáticamente imposible", ha señalado, tachando también de "despropósito" las palabras de Munté. "En los seis primeros meses, el déficit, en lo que se refiere a las pensiones en Cataluña, ha sido de 3.000 millones de euros.