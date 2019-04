Alberto Ruiz-Gallardón: "No sólo dejo el Ministerio de Justicia, también la política"

Alberto Ruiz-Gallardón ha dimitido como ministerio de Justicia, renuncia a su escaño de diputado y en los próximos días comunicará a Mariano Rajoy su intención de abandonar el Comité Ejecutivo del Partido Popular. El exalcalde de Madrid se retira así de la política tras su mayor fracaso político, la frustrada reforma de la ley del aborto.

"He llegado al final de una época fascinante de mi vida"

"Siempre dije que este sería mi último puesto de responsabilidad en la política, he llegado al final de una época fascinante de mi vida, que me ha dado más de lo que yo le he dado a ella. He tenido la oportunidad de intentar la transformación de la realidad", ha relatado.

Sobre su decisión de dejar sus cargos en el partido, el ministro ha afirmado que en los próximos días se lo comunicará a Rajoy, aunque ha dejado claro que no abandonará la militancia. Ruiz-Gallardón ha sido tajante al afirmar que no asumirá "ningún puesto de responsabilidad política, después de haber estado al frente de la Alcaldía, la Comunidad de Madrid y el Ministerio de Justicia". "Mi vida política la debo dar por agotada", ha remarcado.

"Las consecuencias del debate sobre el aborto han llevado a que el Gobierno decida no seguir adelante"

"La derogación de la ley de aprobada por el gobierno socialista en 2010 ha sido sin duda uno de los asuntos que más debates ha suscitado en la política y la opinión pública. Yo asumí ese compromiso y entendiendo el Gobierno que debía ser el Ministerio de Justicia, y no otros ministerios, los que pilotasen una norma que afectaba a nuestro código penal", ha explicado el Ministro de Justicia.

Gallardón sistiene que ha actuado de acuerdo con lo que había sido la doctrina del partido, con el criterio establecido por el propio partido y con la doctrina del propio Tribunal Constitucional. Las consecuencias del debate surgido han llevado a que el Gobierno haya tomado la decisión de no seguir adelante con el anteproyecto de ley. "No he tenido la capacidad de convertir en anteproyecto de ley el anteproyecto que ratificamos en Consejo de Ministros y por lo tanto tramitarlo antes las Cortes", ha sentenciado el exalcalde de Madrid.