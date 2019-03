Alberto Núñez Feijóo dice que habrá más noticias sobre su decisión en los próximos días

El presidente de la Xunta y del PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, ha insistido en que falta poco para conocer la decisión que adoptará sobre su futuro político y, de este modo, se despejará la duda de si decide dar un paso adelante para liderar el partido a nivel nacional.

Eso sí, "lo que más pesa en esa decisión", ha subrayado, es su responsabilidad al frente del Gobierno gallego. "Es lo que más me pesa en esa decisión", ha sentenciado Feijóo en la rueda de prensa posterior al Consello de la Xunta , en la que ha asegurado que "por encima de cualquier" otra responsabilidad, su condición como presidente autonómico es lo que "más está pesando".

Si la pregunta es si me pesa para adoptar una decisión sobre cuál puede ser mi papel dentro del Partido Popular, ¿si me pesa ser presidente de la Xunta? --ha formulado--: Es lo que más me pesa", ha contestado replanteando la cuestión inicial en la que había sido preguntado también acerca de si le condicionaba el relevo que habría que hacer al frente de la institución gallega. "Sobre otras cuestiones, seguiremos hablando", agregó en su respuesta.

"Para tomar esa decisión, lo que más estoy valorando es mi responsabilidad como presidente de la Xunta, por encima de cualquier otra cuestión de vocación o ambición política. Lo que más me está pesando en este momento es la propia responsabilidad que tengo como presidente", aseveró.

En esa línea, al ser preguntado por si puede confirmar que va a agotar la legislatura en Galicia, ya que él siempre se había fijado 2020 como horizonte en la Presidencia de la Xunta; Feijóo ha indicado que "responderá" a esa y otras preguntas "en escasos días".