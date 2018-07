Alberto Garzón, a Rivera: "No use nuestra historia para justificar sus acuerdos"

GARZÓN LE HA DICHO A SÁNCHEZ QUE SON "SUS POSIBLES ALIADOS"

Alberto Garzón, portavoz de IU-UP, ha asegurado que desde su formación no han "entendido la estrategia ni la comparten" y que no "son los enemigos, somos los posibles aliados". Garzón ha señalado que "Ciudadanos es la nueva derecha porque responden a las mismas políticas del PP" y le ha recordado que IU "no hemos pedido ministerios, sólo hablar". Además le ha pedido a Rivera que "no use nuestra historia para justificar sus acuerdos".