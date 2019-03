Alberto Garzón, Beatriz Talegón y Joaquim Bosch; los 'noes' a la lista de Pablo Iglesias

Pablo Iglesias ya lo dejó caer: "Va a haber figuras de prestigio y quizá alguna sorpresa, pero hasta aquí puedo leer". Hoy esa lista ya se puede leer aunque aún no es definitiva. Sorpresa o no, la que dice sí es Tania Sánchez, que este lunes ya lo avanzaba. "No vamos a entrar en Podemos, punto".

Clara está también la incorporación de Gómez Benítez, exvocal del Consejo General del Poder judicial, azote de Carlos Dívar tras destapar el caso y negociador con ETA por encargo del Gobierno tras los atentados en la T4 de Madrid.

No es la única cara alejada del partido. Iglesias integra a José Antonio Delgado, portavoz del sindicato de la Guardia Civil. Aunque no todo ha sido sí. Entre los que rechazan sumarse a Podememos un doble no de caras algo más conocidas: Alberto Garzón y Beatriz Talegón.

Podemos también se queda sin el portavoz de Jueces pra la Democracia, Joaquim Bosch, quien también dijo no al gobierno de la Comunidad Valenciana.