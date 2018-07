Albert Rivera, sobre la negociación con el PSOE: "O llegamos a un acuerdo en las próximas 48 horas, o no lo habrá"

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha asegurado que su partido no ha cerrado aún un acuerdo de gobernabilidad con el PSOE y ha recalcado que el documento que están intentando cerrar "va en dirección contraria a lo que pretende Podemos".



En declaraciones a 'Onda Cero', Rivera ha afirmado que él no le va a prohibir al PSOE que hable con Podemos, pero que en ese pacto que está negociando "no se suben impuestos, como pretende Podemos", se controla el gasto público para cumplir el déficit y estará "claro y por escrito que no habrá secesión, ruptura de España ni referéndum", todas ellas cuestiones que, a su juicio, "para Podemos son bandera".

En todo caso, ha recalcado que aún no hay acuerdo entre su partido y los de Pedro Sánchez. Según Rivera, ambos partidos están "en la recta final" de la negociación y, o bien se cierra el acuerdo en un plazo de 48 horas, o no habrá acuerdo, "por plazos y por sentido común", puesto que el PSOE tiene que someter cualquier pacto al visto bueno de sus militantes. "En 48 horas sabremos si hay acuerdo o no", ha resumido.