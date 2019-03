Aguirre: "Soy la presidenta del PP de Madrid y podemos organizarle a Aznar un mitin rápidamente"

El expresidente del Gobierno José María Aznar, ha lamentado que nadie del PP se haya puesto en contacto con él para que forme parte de la campaña para las próximas elecciones al Parlamento Europeo del 25 de mayo. "No he recibido ninguna noticia del PP y a estas alturas no puedo cambiar las cosas. Me hubiera encantado hacer un mitin con Arias Cañete porque es un gran amigo y una gran persona", ha dicho.

Sus palabras pronto han provocado respuesta en la formación. Javier Arenas ha dicho que para Aznar "hay mucho respeto y mucha admiración y eso lo comparte la inmensa mayoría del Partido Popular. El señor Aznar tiene todo el papel que quiera tener".

En este sentido, Esperanza Aguirre también se ha pronunciado: "No tiene problema el señor Aznar, soy la presidenta del PP de Madrid y organizamos un mitin rápidamente".