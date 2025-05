Aguirre reconoce que ella habría dimitido si fuera Mazón porque "no estaba donde tenía que estar" en la DANA

La expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre ha reconocido que ella "posiblemente" habría dimitido si se hubiera encontrado en la situación del presidente valenciano, Carlos Mazón, en la gestión de la DANA.

En una entrevista en La 2 y Ràdio 4, Aguirre ha afirmado que Mazón "no estaba donde tenía que estar" el día de la DANA. Preguntada por si ella hubiera dimitido, la expresidenta madrileña ha respondido: "Posiblemente sí, porque yo soy muy de dimitir. La dimisión honra al que dimite, no quiere decir que has hecho algo malo, sino que te has equivocado".

"Yo soy la reina de las dimisiones. He dimitido tres veces, de puestos muy importantes en política. Pero la dimisión es una decisión personal. Y cuando uno es presidente y no tiene mayoría es una cosa que tiene que decidir él", ha agregado Aguirre, que también ha cargado contra la gestión hidrológica del Gobierno central.

No obstante, ha considerado que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, no debería intervenir para forzar la dimisión de Mazón. "El presidente del partido no tiene por qué nombrar o cesar. Nos eligen los ciudadanos de nuestras comunidades. La decisión de dimitir la tiene que tomar a quien le corresponde, en este caso al señor Mazón", ha argumentado.