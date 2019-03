Aguirre y su marido habrían ingresado un cheque de más de cinco millones de euros en su cuenta

FIN DE LA CAMPAÑA CON AGUIRRE PROTAGONISTA

Sigue saliendo a la luz nueva información sobre las cuentas de Esperanza Aguirre. En esta ocasión, eldiario.es en exclusiva, anuncia que Aguirre y su marido ingresaron en su cuenta más de cinco millones de euros en un solo cheque. Los hechos tuvieron lugar en julio de 2012, cuando Aguirre todavía era presidenta de la Comunidad de Madrid. La candidata del PP de Madrid a la alcaldía ha afirmado que ese dinero procede de la venta de un bien patrimonial de su marido vendido para pagar parcialmente una deuda de una sociedad de explotación ganadera participada por ambos. Sin embargo, la lideresa del PP no ha explicado las características de este activo patrimonial que se vendió, no ha entrado en detalles. Tampoco ha dicho nada de por qué ingresaron un cheque y no hicieron, por ejemplo, una transferencia bancaria.