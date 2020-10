Esperanza Aguirre carga contra Fernando Simón y alaba a la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de quien dice que "es una crack".

Entrevistada en 'TVE', la expresidenta regional ha puesto en duda la credibilidad del director del CCAES, aseverando que "ni es doctor ni nada que se le parezca". "Ni ha hecho el doctorado, ni ha hecho el MIR", ha agregado Aguirre,

Precisamente sobre esta cuestión se pronunció ya el propio Simón en septiembre, después de que el presidente de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos se negara a llamarle 'doctor'. Entonces, el director del CCAES incidió en que la Epidemiología forma "parte del trabajo médico".

"No soy doctor porque no he hecho el doctorado. Soy médico, en España se me tiene que llamar 'médico', fuera de España existe lo que se llama el 'medical doctor' en inglés", aclaró. "Cada uno que me llame como quiera. No pongo ningún título alrededor de mi nombre en ningún sitio donde firmo", zanjó.

Este martes, la exdirigente del PP también ha reprochado al epidemiólogo que "se fue de vacaciones dos veces en plena pandemia" y sostiene que debería dimitir. "Yo he dimitido varias veces, pero este señor tenía que haber dimitido la primera vez que dijo que no iba a haber más que dos contagios en España", ha aseverado.

El consejo de Aguirre a Ayuso: "Que siga como hasta ahora"

Preguntada sobre qué consejo le daría a la actual presidenta del Gobierno madrileño, que en el pasado gestionaba sus redes sociales y el Twitter de su perro Pecas, Esperanza Aguirre le ha recomendado "que siga como hasta ahora, que es una crack".

"Por eso le molesta tanto a toda la izquierda de este país, si es que la tienen enfilada", ha apostillado Aguirre, vaticinando que el PSOE "le va a ofrecer al vicepresidente Aguado el oro y el moro, incluso la Presidencia, para que derroque a Díaz Ayuso".

"El Gobierno quiere derrocar al Gobierno de Díaz Ayuso y la pobre Isabel Díaz Ayuso, que es una valiente y que lo está haciendo muy bien, pero como todo el mundo comete errores", ha apuntado Esperanza Aguirre, para quien "el único error" que le achacaría a la actual presidenta madrileña "es que no tienen suficientes rastreadores".

Aguirre ha tenido más palabras de alabanza para Díaz Ayuso, de quien ha dicho que "tiene muchísimas virtudes" y que "es una persona sin complejos" que "viene de una familia muy humilde y que ha sabido salir adelante luchando sin ayuda de nadie", por lo que considera que "tiene muchísimo mérito".

Por otra parte, ha defendido su propia gestión de la sanidad madrileña cuando era presidenta de la Comunidad. "Si yo no llego a construir 12 hospitales públicos, imagínese lo que hubiese sido esta pandemia", ha reivindicando, lamentado que vaya "a pasar a la historia por privatizar". "Yo, que he construido 12 hospitales públicos", ha sentenciado.

Sostiene que Vox es "centroderecha"

Por otra parte, Aguirre ha defendido que "si no queremos que Pedro Sánchez siga gobernando durante 20 años, el centroderecha tiene que unirse", incluyendo a Vox en esta categoría.

Preguntada sobre si considera que el partido de Santiago Abascal es centroderecha, la expresidenta madrileña ha respondido que "por supuesto". "Es derecha o centroderecha", ha apostillado, indicando que, a su juicio, Vox es un partido "totalmente constitucionalista".

Esperanza Aguirre, que ha responsabilizado a Mariano Rajoy de legar a Pablo Casado "un centroderecha dividido en tres partidos [PP, Ciudadanos y Vox]", ha señalado que el actual líder popular tiene que "tratar de unificarlos". "Es fundamental que vayamos unidos, al menos en las circunscripciones pequeñas que reparten pocos escaños, porque si no los votos del centroderecha se pierdan", ha añadido.

Al ser preguntada sobre si ha mediado entre Casado y Abascal, Aguirre ha dicho que no, pero que es "una idea muy buena". "Le voy a llamar esta tarde", ha dicho sobre el líder de Vox, que dirigió una fundación de la Comunidad de Madrid cuando ella era presidenta.