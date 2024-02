La narcolancha que embistió la zodiac en la que iban los dos guardias civiles asesinados en Barbate cuenta con 900 caballos de potencia y cuatro motores. Una imponente embarcación de 14 metros de eslora que pesa 5.000 kilos, un monstruo invencible para las patrulleras de la Guardia Civil, cuyos mandos eran perfectamente conscientes de la inferioridad de condiciones.

Pero, ¿quién dio la orden de que esa zodiac de la Guardia Civil estuviera esa noche ahí, enfrentándose a los narcos? En principio su misión era identificarlos, pero hasta ahora nadie ha sabido responder a esa pregunta.

En la Guardia Civil ya se ha abierto una investigación que dirimirá responsabilidades, pero unos audios de un guardia civil del Servicio Marítimo de Cádiz y del padre de otro agente de la misma unidad a los que ha accedido laSexta en exclusiva, apuntan a un capitán, señalando que fue él el que ordenó que "se metiesen en el agua" y que "hicieran lo que pudieran" tras recibir la orden de un coronel.

"Este coronel no quiere más que asustar. Los 'asustagomas' -goma es el nombre con el que se refieren a las narcolanchas en la zona-. (...) Vete tú allí y métete donde sea. El Servicio Marítimo de Cádiz tiene todos los barcos inoperativos, todos. Y los han mandado allí para asustarlos, lo que pasa es que no los han asustado, los han llevado a la muerte", denuncia ese agente del Servicio Marítimo, que evidencia que se trata de una forma de proceder habitual ante este tipo de narcolanchas.

En la misma secuencia deja constancia de los pocos medios de los que dispone el cuerpo en las costas de Cádiz para hacer frente al narcotráfico. "Pues dad medios o dad seguridad jurídica (...) pero como eso no lo hacen, pues ahí viene (...) que han ido a asustar y, al final, tenemos lo que tenemos: dos muertos y veremos a ver el tercero", señala el agente.

"El capitán está acojonado de haber permitido que pasara"

En otro audio en el que habla el padre de un guardia civil del mismo servicio marítimo, asegura que tras la orden de ese coronel, el capitán envió a los agentes al agua para que "hicieran lo que pudieran" tras avistar "unas cuantas" narcolanchas.

El coronel, cuando recibió la llamada avisando de la presencia de narcolanchas, se encontraba fuera de servicio por lo que activó a dos capitanes para que se dirigieran al puerto de Barbate y tomaran las decisiones sobre cómo proceder. "Ese coronel, que estaba en el teatro Falla viendo la final en un palco (viendo las chirigotas del carnaval de Cádiz), fue al que le dijeron: 'Hay unas gomas en Barbate'. Y dijo: 'Que salgan'", explica.

"Y el capitán de mi hijo, del Servicio Marítimo de Cádiz, fue el que ordenó que se metiesen en el agua (...) Y el capitán fue viendo el mar y viendo que había unas cuantas gomas y que los iban a torear, como pasó, y les dijo que se metieran en el agua, que hicieran lo que pudieran", narra.

En el mismo audio, el padre de este agente asegura que el capitán que dio la orden está "acojonado" por los hechos y apunta que cogerá "una baja": "Ese capitán ahora dice que se va a coger una baja psiquiátrica porque el hombre está destrozado. Destrozado no, lo que estará es acojonado de haber permitido que pasara esto. Porque el capitán es el que estaba allí y debería haber dicho: 'Mi coronel, que no van a entrar en el agua, pase lo que pase'. Pero no dijo nada y entraron y pasó lo que pasó".

Interior admitió en enero que las lanchas están "muy envejecidas"

El agente asegura en los audios que el cuerpo tenía todos los barcos "inoperativos", una situación de la que Interior es consciente, tal y como admitió en enero en un una memoria justificativa para la adquisición de nuevas embarcaciones.

"El Servicio Marítimo de la Guardia Civil dispone actualmente de una flota de embarcaciones medias de alta velocidad muy envejecida ya que la tercera parte de dicha flota se encuentra en torno a los 20 años de antigüedad, superándolos incluso en algunos casos", reza el documento fechado el pasado 4 de enero de 2024.

En el informe se reconocía que las patrulleras que utilizan los agentes superan las dos décadas de antigüedad, cuando "la vida útil de este tipo de medios navales es de 15 años", algo que merma las condiciones de seguridad de los trabajadores.

