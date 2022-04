"El PP y el señor Feijóo creo que se arrepentirán". Así se ha referido Félix Bolaños a la decisión del PP de pactar con Vox en Castilla y León. "Es la primera vez que la ultraderecha entra en un gobierno y no podemos normalizarlo", advierte el ministro de la Presidencia, que considera "muy grave" el "dar un paso para que esa ultraderecha se asiente en el gobierno y tome decisiones con el presupuesto público".

Son declaraciones en una entrevista a 'El Español' en la que reprocha que la derecha en España "es diferente a la derecha europea" porque "facilita que la ultraderecha gobierne". A su juicio, Alberto Núñez Feijóo se arrepentirá de ese pacto "desde el punto de vista de líder del PP, pero también desde el punto de vista para toda España".

En este sentido, Bolaños insiste en que "Vox es un partido de ultraderecha" comparable a nivel europeo con Marine Le Pen o Viktor Orbán. "Es un partido ultraderechista porque defiende postulados que son de ultraderecha", insiste el ministro, que acusa al partido de Santiago Abascal de querer "ilegalizar partidos" y medios de comunicación, "el derecho de huelga" y "acabar con las comunidades autónomas".

"No cree en la igualdad entre hombres y mujeres y no cree que exista la violencia de género", destaca Bolaños, que pide que "no normalicemos un partido que quiere acabar con nuestros valores y nuestra democracia" y que "España esté fuera de la Unión Europea". "Por eso es tan triste y tan grave para España que hoy el PP esté colonizado por Vox, absolutamente parasitado", lamenta.

Defiende el acuerdo con Marruecos sobre el Sáhara

"Nosotros tendemos la mano al PP", afirma no obstante Bolaños en otro momento de la entrevista, señalando que "el PP tiene que convertirse en una oposición útil" y abogando por "llegar a acuerdos". "Les tendemos la mano, en primer lugar para que apoyen el decreto ley de medidas para paliar los efectos de la guerra", apunta el ministro, que defiende también llegar a "otros grandes pactos", como la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Preguntado precisamente acerca de las consecuencias económicas para España de la invasión de Ucrania, Bolaños defiende las medidas del Gobierno para paliar sus efectos como "el paquete más ambicioso de Europa": "Ya ha conseguido que la gasolina en España sea la más barata en toda Europa Occidental y vamos a conseguir también parar la inflación y que empiece a descender", asegura.

En cuanto al cambio de postura del Ejecutivo con respecto al Sáhara, rechazado ampliamente por el resto de partidos y también su socio de coalición, Unidas Podemos, Bolaños defiende que "ha habido un gran acuerdo muy importante con Marruecos" que va a conseguir "estabilizar la relación" con el país vecino y "que la frontera esté protegida a los dos lados de la valla en Ceuta y Melilla".

En este sentido, asegura que las últimas cifras ya muestran que los saltos irregulares "van a ser historia". "Abrimos una nueva etapa con Marruecos de colaboración y amistad", sostiene.