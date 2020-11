La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha pedido a los barceloneses no comprar en Amazon ni en grandes plataformas online esta Navidad, sino que lo hagan en el comercio de proximidad para ayudarles ante la crisis provocada por la pandemia de la Covid-19.

"Nada de comprar en Amazon ni en grandes plataformas que no solo no tributan, sino que no tienen ningún valor añadido en nuestra ciudad, y vayamos a las tiendas, bares y restaurantes que tanto nos han dado", ha reclamado Colau durante la entrega del Premi Barcelona Comerç 2020.

Durante su intervención, Colau ha trasladado su apoyo a los comerciantes de la ciudad y ha llamado a ayudarles comprando en el comercio de barrio: "Nos necesitan igual que nosotros los necesitamos a ellos".

"Si el comercio y la restauración están cerrados a la ciudad le falta media alma. Para tener una ciudad más segura, viva, cohesionada, necesitamos que comercio, bares y restaurantes puedan superar estos momentos tan difíciles", ha expresado.

Unas declaraciones que han provocado la respuesta del gigante comercial. Amazon ha recordado que "trabaja con más de 2.000 pequeñas empresas y comerciantes en Cataluña, que lidera el ranking de comunidades con más pymes que venden en las tiendas de Amazon".

En Cataluña, la plataforma de entregas 'delivery' dispone de 3 centros logísticos en El Prat, Martorelles y Castellbisbal; un centro logístico urbano en Barcelona que ofrece entregas rápidas a través de Prime Now, un centro de distribución en Barberá del Vallés y 3 estaciones logísticas ubicadas en Barcelona, Martorelles y Rubí, según ha resaltado Amazon.

En el comunicado ha especificado también que las pymes catalanas que venden en Amazon, "son las segundas que más exportan de España y registraron en las tiendas de Amazon ventas internacionales superiores a los 100 millones de euros en 2019".

Amazon también tiene un Centro de Desarrollo de Software en Barcelona "que da empleo a ingenieros, desarrolladores de software, científicos de datos y expertos en aprendizaje automático y almacenamiento en la nube, además de un centro de soporte para pymes del Sur de Europa", según ha añadido la empresa en su respuesta.