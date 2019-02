Ada Colau no asistirá al besamanos de Felipe VI en el Mobile World Congress: "No favoreció el diálogo" en Cataluña

Ada Colau ha anunciado que rechazará participar en el besamanos del rey que tendrá lugar en la próxima edición del Mobile World Congress que arrancará este próximo lunes, 25 de febrero. La alcaldesa de Barcelona ha dado tres razones para argumentar su ausencia en este acto.

La primera razón, según ha señalado, es que ella es republicana, algo que ya se conocía. La segunda es que, para Colau, el acto del besamanos al monarca es algo "rancio, medieval e impropio del siglo XXI". Esto es, "un acto más de vasallaje, casi servil".

La tercera razón, según ha indicado la alcaldesa, "va más allá". En concreto, Colau se ha referido a la actuación de Felipe VI en todo el conflicto secesionista en Cataluña. "En vez de favorecer el diálogo, ha hecho justo lo contrario", ha cargado la política.

"Lo que no voy a hacer, como ya fue el año pasado, es participar del besamanos. Soy crítica con la figura del rey actual porque, como jefe de Estado, no ha jugado el papel de favorecer el diálogo que creo que le corresponde. Al contrario, la figura del monarca se posicionó de una parte y no ayudó al diálogo", ha concluido Colau.