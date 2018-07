Ada Colau: "La actuación del PSOE es un puro espectáculo de cinismo y de vieja política"

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha acusado al PSOE de "traicionar a sus votantes" y "pactar" con el PP y Convergència, mientras le ha reprochado que "con nosotros (En Comú Podem), que somos el cambio, no quieren hablar ni de que tengamos un grupo propio (en el Congreso) a pesar de que ganamos las elecciones" en Cataluña.

En declaraciones a la Cadena Ser, Ada Colau, que ha dicho que está "sorprendida y decepcionada por la actitud de los socialistas", ha indicado que no se esperaba una cosa así pues el PSOE manifestó que "quería ser la fuerza del cambio para echar al PP".

La alcaldesa ha añadido que "de momento, hemos visto que se han puesto de acuerdo con el PP para la mesa de la cámara, y no sólo esto, sino que ayer veíamos atónitos cómo el Partido Socialista pactaba con Convergència, con los que dice que no se puede hablar porque (en el PSOE) no quieren la independencia y ni siquiera un referéndum, y que no cumplen los requisitos legales para tener grupo propio" en el Senado.

Ada Colau ha reprochado que, sin embargo, "con nosotros, que somos la fuerza de cambio, no quieren hablar y no se plantean que podamos tener grupo propio, a pesar de que En Comú Podem ganó las elecciones en Cataluña y Convergència quedó cuarta. Han pactado con los de siempre".

En este sentido, ha dicho que "confío en que los ciudadanos tengan memoria de este tipo de actuaciones, que son un puro espectáculo de cinismo y de vieja política, y se acuerden de esto a la hora de votar".

Ha insistido en que el PSOE "tienen el dilema de elegir si se alía otra vez con el PP o Convergència, como de momento está haciendo, o con los que proponemos el cambio", y eso incluye "entender la plurinacionalidad del Estado, reconocerla, respetarla, porque es el paso imprescindible para luego dialogar y encontrar soluciones a los muchos retos que tenemos sobre la mesa".

Sobre la constitución de los grupos parlamentarios y la postura de Podemos, ha declarado que desde el primer momento se fijo como una condición básicas que En Comú Podem era una formación de Cataluña que tendría grupo propio, y "esto nunca fue una discusión con Podemos".

Tras subrayar que En Comú Podem es un grupo diferenciado que "ha reconocido hasta el mismo Ministerio del Interior", ha remarcado que cumple todos los requisitos para tener grupo, y que a pesar de tener muchas cosas comunes con Podemos, "y por eso hicimos campaña conjunta", ello no quiere decir que "no se reconozca nuestra identidad propia".

Sobre si es posible un acuerdo a nivel estatal de Podemos con el PSOE, ha contestado que el problema es "cuando públicamente dicen una cosa y hacen otra. El PSOE dice que quiere hacer acuerdo con nosotros pero no se sienta a hablar con nosotros, y luego llega a acuerdos con el PP y con Convergencia, con los que decía que no querían ni hablar".

"Me temo que los socialistas, que llevan décadas de política profesional en las instituciones, son hábiles en hacer un discurso públicamente y luego hacer lo contrario, y me temo que lo que intentan es allanar el terreno para justificar un pacto con el PP. En ningún momento nos propone nada ni nos esta escuchando ni reconociendo en la práctica", ha concluido.