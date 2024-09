La Abogacía del Estado recusa al magistrado conservador del Tribunal Constitucional José María Macías al entender que podría haber perdido su "apariencia de imparcialidad", al haber valorado la Ley de Amnistía en su etapa como vocal del Consejo General del Poder Judicial.

El escrito señala que Macías, "formando parte del Consejo General del Poder Judicial en su calidad de vocal", participó en la emisión de un informe fechado el 21 de marzo de 2024 que concluyó que la Ley de Amnistía es "contraria a la constitucionalidad de la entonces proposición de ley que dio lugar a la Ley Orgánica de Amnistía para la Normalización Institucional, Política y Social en Cataluña, concluyendo la mayoría la inconstitucionalidad de dicha proposición de ley".

Los servicios jurídicos del Estado apuntan que el informe del CGPJ "efectúa una serie de conclusiones relacionadas con el articulado de dicha norma, analizando si resulta acorde con el derecho a la igualdad, el principio de separación de poderes, el principio de seguridad jurídica, el principio de arbitrariedad o el de exclusividad jurisdiccional, entre otras".

Adicionalmente, adopta "criterio propio sobre la adecuación al carácter de ley singular y, tras examinar los distintos preceptos de forma minuciosa, expone una serie de conclusiones sobre el preámbulo (páginas 144 a 147 del informe); sobre el ámbito objetivo previsto los artículos 1 y 2 de la Ley (páginas 147 a 149 del informe); sobre la regulación de los efectos, prevista en los artículos 3 a 8 de la Ley (páginas 149 a 152); sobre la competencia y el procedimiento establecido en los artículos 9 a 16 de la Ley (páginas 152 a 154 del informe) y sobre las disposiciones finales (página 155 del informe)".

El escrito de la Abogacía del Estado, que fue presentado el pasado viernes en todos los procedimientos en el Tribunal Constitucional, se suma así a la del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que la semana pasada recusó a Macías en la cuestión de inconstitucionalidad formulada por el Tribunal Supremo (TS), con el mismo argumento. Pero también a la del expresident catalán Carles Puigdemont contra el ex vocal del CGPJ.

Macías se convierte así en el magistrado del Tribunal de Garantías con mayor número de recusaciones por la amnistía. No obstante, otros magistrados cuentan también con varias, en este caso las lanzadas por el Partido Popular (PP) y las comunidades autónomas donde gobierna la formación contra el presidente, la ex alto cargo de Moncloa Laura Díez y el ex ministro de Justicia Juan Carlos Campo.

Una decisión que contrasta con la adoptada por el exministro de Justicia de Pedro Sánchez, Juan Carlos Campo. El magistrado progresista trasladó a su presidente, Cándido Conde-Pumpido, un escrito a primeros de mes en el que comunicaba su abstención en el debate de la cuestión de la amnistía. Será esta semana cuando, a su vez, Conde-Pumpido lo haga ante el pleno: un "mero trámite", apuntan a EFE fuentes del tribunal de garantías, que en octubre estudiará la más de una treintena de recusaciones presentadas contra la norma.