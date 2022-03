El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de Vox, Santiago Abascal, han protagonizado un rifirrafe en el Congreso de los Diputados después de que el del partido de extrema derecha tildase de "autócrata" a Sánchez.

"Usted ha venido a reclamar unidad para sumirnos en el desastre cuando ni siquiera su Gobierno está unido y pacta con los enemigos de España y de la unidad. Déjese de palabrería, no le creemos, no es sincero, es un autócrata, quiere hacer lo que usted quiera al margen de esta Cámara y de su partido", denunciaba Abascal, haciendo referencia al apoyo que el Gobierno solicita al resto de formaciones de su plan de respuesta a las consecuencias económicas de la guerra en Ucrania.

Estas palabras no han sentado nada bien al jefe del Ejecutivo, que ha solicitado públicamente desde la tribuna que se retirase este término del acta de la sesión. Sánchez ha insistido en que durante la legislatura "ha habido algún grupo parlamentario que me ha descalificado de todo punto y me ha llamado de todo, incluso 'asesino', pero que me llamen también autócrata, y que en consecuencia poco menos que me homologuen con un autócrata como realmente que es Vladimir Putin, me parece que es ofensivo y me gustaría que se pudiera retirar ese término del acta del debate", expresaba.

Añadía además Sánchez que términos como este "no ayudan" al debate en la Cámara baja: "Haríamos bien en criticar y decir lo que queremos ya no sin faltar a la verdad, sino sin insultar al adversario político o a un diputado, como es mi caso".

Lejos de rectificar, Abascal ha querido mantener este descalificativo en el acta de sesiones. El líder de Vox ha defendido entonces que Sánchez es un "autócrata" porque "se cree la suprema ley" y ha cambiado la posición española sobre el Sahara sin consenso, ni el de sus socios de Gobierno ni el del resto del Parlamento. "Lo ocurrido es una afrenta a España, un puñetero insulto a este Parlamento", ha puntualizado.

En su respuesta al presidente del Gobierno, Abascal ha explicado que ha buscado en el diccionario el término, que está definido como "la forma de gobierno en la cual la voluntad de una sola persona es la suprema ley".