Santiago Abascal busca contra reloj un candidato de consenso que convenza al PP para una potencial moción de censura contra el Gobierno de Pedro Sánchez. El líder de Vox habla de paso "positivo" en el Partido Popular, después de que Alberto Núñez Feijóo haya garantizado como mínimo su abstención en la votación si finalmente se presenta una moción.

"No descarto convencer al mayor número de diputados posibles y al mayor número de partidos, pero creo que hay un paso positivo en el PP", ha destacado en una entrevista con Efe, en la que ha asegurado que consultará con Feijóo el candidato. "Cuando haya nombres, yo, por supuesto, hablaré en primer lugar con el señor Alberto Núñez Feijóo y le diré cuál es nuestra intención para que al menos pueda tomar una posición", ha señalado.

Según ha subrayado, "no será algo" que el líder del PP "conozca por los medios", porque quiere esa "colaboración" con el PP y está "esperanzado" en lograr que una "parte muy importante" del Congreso respalde la moción.

Para ello, ha indicado que están "trabajando contra reloj, pero no con el objetivo de llegar a una fecha concreta", ya que, en su opinión, "no es muy relevante si este debate se produce dentro de dos semanas o dentro de un mes", sino que lo importante es que "esté garantizado y esa moción se pueda plantear".

Abascal ha contrastado la actitud de Feijóo con la que mantuvo su predecesor, Pablo Casado, en la fracasada moción que la formación de extrema derecha presentó hace dos años y en la que los populares votaron en contra. "Hoy el Pp ha dicho que cree que la moción de censura es inconveniente, pero que, desde luego, no votará en contra de una moción de censura contra Pedro Sánchez. Yo creo que ese es un paso", ha destacado Abascal, que asegura que hará "todo el esfuerzo para trabajar en la posibilidad de que el mayor número de grupos puedan votar, incluso, a favor".

En opinión de Abascal, el PP no la estima adecuada porque piensa que Sánchez obtendría una victoria en el Congreso y que eso le fortalecería, mientras que Vox cree que le "retrata de nuevo junto a todos sus socios, con los que dijo que no iba a pactar". "En esto hay dos visiones completamente opuestas. Mi teoría es la que he dicho, ya sé que otros tienen otra. Yo respeto esa interpretación y estoy percibiendo respeto por parte del PP en que Vox tenga una visión distinta", ha destacado, negando que la moción vaya en realidad contra los 'populares'.

En este sentido, sostiene que su relación con Feijóo es "correcta" y la "que tiene que existir entre dos fuerzas políticas distintas con muchas diferencias, pero que, probablemente, estamos de acuerdo en lo esencial". Según ha dicho, PP y Vox coinciden en que hay que "expulsar" a Sánchez y en que están "condenados" a entenderse.