Vox y Ciudadanos han reclamado al Partido Popular que se promueva una moción de censura contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a quien han acusado fríamente de dar un "autogolpe" y de ser "un aprendiz de dictador". Así han reaccionado los partidos a la derecha del arco parlamentario a la reforma legislativa para sortear el bloqueo del Tribunal Constitucional, rebajando para ello la mayoría en el seno del Consejo General del Poder Judicial para nombra magistrados a este órgano y eliminando el trámite de idoneidad para los designados por el Gobierno.

Por parte de la extrema derecha, su líder, Santiago Abascal, ha anunciado que su partido negociará que un candidato "neutral" y sin partido encabece un nuevo Ejecutivo encargado de convocar elecciones generales. Vox, que no concreta si presentará en primera persona esta moción de censura, ha denunciado que un Gobierno "extremista" pretende dar un "golpe a la Constitución" con un "asalto al Poder Judicial" que "liquida los últimos vestigios de la separación de poderes".

Este partido ha anunciado además que recurrirá ante el TC el futuro Cambio de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que PSOE y Podemos introducirán a través de enmiendas a la reforma del Código Penal. En una declaración remitida a los medios, el líder de Vox ha lamentado, sin nombrarlos, que PP y Ciudadanos no apoyasen su moción de censura en 2020 por "partidismo" y pide que la oposición se retrate ahora para parar el "golpe" a la Constitución.

Sánchez está haciendo una auténtica amnistía para los peores delincuentes de España: terroristas, sediciosos..."

"Ha llegado el momento de presentar una moción de censura. Vox iniciara hoy mismo conversaciones para proponer un candidato neutral, con experiencia de Gobierno, que no milite en partido político alguno y que se comprometa a convocar elecciones inmediatas. Sea cual sea el resultado de la moción es el deber de toda la oposición presentarla", ha subrayado Abascal.

No menos dura ha sido la líder de Ciudadanos. Inés Arrimadas ha asegurado que se trata de la primera vez "que se destruyen los pilares del Estado desde el Gobierno", refiriéndose a cómo Sánchez, según ha dicho, está atacando la Justicia, la Corona o el Código Penal, todos esos instrumentos que sirvieron -ha continuado- para parar "el golpe de Estado" del 1-O en Cataluña. A la supresión del delito de sedición, la rebaja de malversación que, según ella, va a llevar a cabo, se añade "que hoy está asaltando el Tribunal Constitucional".

"Tenemos que pararle los pies", ha recalcado Arrimadas al pedir "expresamente" al PP y Vox que sumen fuerzas para impulsar una moción de censura porque, si bien reconoce que no saldría adelante, serviría para poner el foco sobre Sánchez y que "no se escape por la gatera". A juicio de la presidenta de los naranjas, el jefe del Ejecutivo está haciendo "una auténtica amnistía para los peores delincuentes de España: terroristas, sediciosos..." y no basta "con un simple tuit" para frenarlo, aludiendo al mensaje que ha escrito Alberto Núñez Feijóo en las redes sociales anunciando un recurso al Constitucional.