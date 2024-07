El exministro de Transportes y exdirigente socialista, José Luis Ábalos, ha confirmado este miércoles en rueda de prensa la denuncia que anunció que interpondría ante la Fiscalía por una supuesta revelación de secretos y de comunicaciones, así como el de omisión de perseguir delitos en el marco de lo que considera una estrategia de acoso que se ha repetido en los últimos cinco meses contra él mismo y su entorno a raíz del caso Delorme, más conocido como 'caso Koldo'.

Una causa judicial que ha provocado una "investigación para un relato político y no para derivar responsabilidades por la denuncia del PP" que desencadenó las primeras diligencias en torno al cobro de comisiones por la compra de mascarillas durante lo peor de la pandemia en España.

Además, el exsocialista ha enfatizado que continúa "sin ser investigado" por estos hechos. Una cuestión que, no obstante, no ha evitado "filtraciones reiteradas que suponen un menoscabo" para su persona, pero también para "otras personas que no forman parte del ámbito público y no entienden nada". Es "en defensa de esas personas" que toma esta "iniciativa".

En la denuncia Ábalos realiza la petición de que se investigue a los responsables de esa supuesta revelación de secretos. Preguntado por los periodistas allí presentes si la denuncia iba en contra del partido al que pertenecía hasta el estallido del 'caso Koldo', Ábalos ha negado este extremo asegurando que "no tiene nada que ver con esa filtración de datos del partido". En esa línea, reitera que pide al Ministerio Público "que se investigue quienes tienen que respetar la confidencialidad de la investigación y no lo están haciendo".

Sin concretar mucho más, el exministro dice que se refiere "a servidores públicos", por lo que se concluye que hace referencia a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil a la que se encargaron las pesquisas de este asunto. A continuación, y en línea con sus palabras anteriores, Ábalos ha recomendado al PSOE que "tome nota" porque "esto es una guerra política y no se puede uno rendir".

Reformulación de preguntas

Lo hace un día después de que la Mesa del Congreso le solicitara reformular las preguntas que dirigió al Gobierno para su respuesta por escrito con el fin de averiguar si él y personas de su entorno fueron objeto de espionaje irregular por parte de las Fuerzas de Seguridad del Estado.

La Mesa tomó esta decisión tras un escrito de los letrados del la Cámara Baja que aconsejan precisamente la reformulación de las preguntas de Ábalos por ser una consulta de "exclusivo interés de una persona singularizada", según explicaron a EFE fuentes parlamentarias.

El ahora diputado adscrito al grupo Mixto recordaba en su escrito el espionaje que supuestamente sufrieron diputados de Podemos a cargo de una "unidad secreta" de la Policía durante el Gobierno de Mariano Rajoy. Y explicó que desde 2020 hasta hoy, tanto cuando fue ministro de Transportes como secretario de Organización del PSOE y ahora como diputado, está "sufriendo" la publicación por parte de algunos medios de "datos y detalles" de su ámbito personal, como "domicilios, desplazamientos, alojamientos y celebraciones familiares".

Por ello formuló cinco preguntas al Gobierno, al que emplazó a responderle por escrito si está siendo investigado y si sabe algo de la realización de "consultas" en las bases de datos de las Fuerzas e Seguridad del Estado de información personal suya y de sus familiares.

Además, respecto a la instrucción del llamado 'caso Koldo', que provocó su salida del grupo socialista, requería aclaración sobre la remisión por parte de la Guardia Civil de documentos incautados al que fue su asesor sobre su actividad política y vida privada sin ninguna relación con el caso y que denunció que se usan en una "campaña de acoso mediático" contra él.