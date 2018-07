Marcelino: "Ni estoy loco, ni soy un asesino"

Marcelino García Toral convocó a los medios de comunicación para responder a las insinuaciones que vertió el presidente del Villareal, Fernando Roig, para justificar su despido este verano. Además, ha contestado a Martín Presa, máximo mandatario del Rayo Vallecano, por unas declaraciones en las que le comparaba con el piloto que estrelló un avión meses atrás.

"Lo primero es un mensaje al presidente del Rayo Vallecano. Requiero públicamente al señor Martín Presa para que retracte de sus palabras. Ni estoy loco ni soy un asesino. Soy entrenador de fútbol honrado y profesional. Martín Presa me ha insultado y ofendido y si no rectifica ejercitaré las opciones legales pertinentes", ha dicho Marcelino.

También habló sobre el enfrentamiento entre el Villarreal y el Sporting en la pasada Liga: "Nada tengo que ocultar. No hice nada por alterar la competición. Tengo la conciencia limpia. Mi relación con Fernando Roig ha sido respetuosa y cercana durante los meses que trabajamos juntos. El trato durante este tiempo ha sido impecable. Cuando rescindimos el contrato jamás se me dijo que se dudaba de mi honradez y que tuviese algo que ver con la última jornada de Liga".

Marcelino desveló una conversación privada con el presidente del Villarreal: "Llamé a Fernando Roig y me reconoció que nunca dudó de mi honradez y profesionalidad. Hago pública esta llamada porque el presidente me autorizó a decirlo en esta rueda de prensa. Mi honradez y mi profesionalidad nunca podían estar en duda. Me dijo que ‘nunca he dudado de tu honradez y tu profesionalidad y si hubiese dudado te habría echado'".

Sobre las sospechas y el expediente abierto por la Liga: "Me pongo a entera disposición de los organismos competentes deportivos y judiciales. No tengo nada que esconder y estoy aquí para lo que precisen… Me arrepiento de haber hecho ese comentario sobre el Sporting. Fue un desliz verbal que reconocí en un programa radiofónico delante del entonces entrenador del Rayo, Paco Jémez, y del presidente del Getafe, Ángel Torres”.

Desafortunado tuit de su mujer

"El tuit de mi mujer fue desafortunado (dijo ‘trabajo hecho’ cuando se salvó el Sporting). Lo pasó muy mal. Sería del genero tonto escribir ese tuit si su marido tuviese algo que ocultar", añadió finalmente el entrenador.