¿Viraje a la izquierda o perfil moderado? Los nombres clave en el rearme del Partido Demócrata para poner fin a la era Trump

Los detalles La organización se debate entre seguir la vía marcada por Mamdani o El-Sayed con nuevos perfiles como Jon Ossof, Rapahel Warnock y Wes Moore. Por el otro lado, Mark Kelly y JB Pritzker. Además, otros ya conocidos como Kamala Harris, Gavin Newsom o Alexandria Ocasio-Cortez.

El Partido Demócrata enfrenta un debate interno sobre su identidad y estrategia para las elecciones presidenciales de 2028, buscando contrarrestar el 'trumpismo'. La discusión se centra en si adoptar una postura progresista o un enfoque más centrista, atrayendo a republicanos descontentos. Figuras como Zohran Mamdani y Abdul El-Sayed, con discursos progresistas, han ganado terreno, mientras que nombres como Jon Ossoff, Raphael Warnock, Wes Moore y Kamala Harris emergen como posibles líderes. Otros actores, como Gavin Newsom y Alexandria Ocasio-Cortez, también juegan roles clave. La sombra de Trump sigue presente, complicando el panorama político para los demócratas.

El Partido Demócrata sigue buscando su nueva identidad. Sigue buscando cómo plantar cara a Donald Trump y poner fin al 'trumpismo'. Sigue trabajando para hallar el camino de cara a las presidenciales de 2028. Porque están en pleno debate interno. Porque están con la duda de si virar a la izquierda o de si adoptar un perfil más moderado. Porque están estudiando al detalle lo que ha sucedido en Nueva York con Zohran Mamdani y en Michigan con Abdul El-Sayed.

Con dos candidatos de un perfil marcadamente progresista. Con un discurso joven dirigido a la gente trabajadora que han conseguido alzarse con el triunfo y que han sido capaces de poner nervioso a Trump. Así han ganado. Así han logrado frenar el impulso del republicano en medio de una deriva en la que hay quien cree en el seno del partido que han de optar por una vía más centrista.

Y es que aunque parezca que 2028 está lejos en realidad no es así. No lo es porque a las elecciones hay que sumar la campaña. Una que se prevé dura y complicada a la par que compleja por las circunstancias en las que llegan. Eclipsados y opacados por un Trump que aunque a priori no puede presentarse para un tercer mandato va a seguir teniendo una alargada sombra en quien se presente por los republicanos. Se llame JD Vance, Pete Hegseth o Marco Rubio.

Se llame como se llame, tras él estará Trump. La idea de Trump. De un 'trumpismo' que parece haber dejado a los demócratas en un segundo o tercer plano. Que parecía haberlo hecho hasta que llegó Zohran Mamdani en Nueva York aun habiéndose enfrentado cara a cara con demócratas como Gavin Newsom, gobernador de California, y de todo lo que ha hecho en Minnesota o Illinois.

¿Por la izquierda... o por el centro?

Ahora, los demócratas están en ese debate interno sobre si dejarse llevar por la marea progresista para oponerse al 'trumpismo' o de optar por algo más pragmático tratando de coger un poco de aquí y otro poco de allá, abriendo la puerta a los republicanos arrepentidos.

Pero lo cierto es que, como cuentan en 'The Washington Post', los demócratas tienen ganas de sangre nueva y de líderes nuevos. Ahí aparecen nombres como el de Jon Ossoff, senador demócrata de 39 años, que está haciendo un buen uso en redes sociales para cargar contra Donald Trump.

Se presenta a la reelección en Georgia, estado del que también sale el nombre de Raphael Warnock. También es senador por tal territorio, pero él en su caso no se presenta para ser de nuevo elegido.

A ambos se suma Wes Moore, gobernador de Mariland, que es el único gobernador negro en funciones y al que algunos demócratas describen como joven y dinámico.

Viejos conocidos demócratas

Además, también hay viejos conocidos en la terna como, por ejemplo, Kamala Harris. La que fuese candidata por el Partido Demócrata a los comicios de 2024, después de que Joe Biden renunciara a serlo, cuenta con un gran apoyo entre las mujeres negras y ha movilizado votantes para estas elecciones de mitad de mandato. Sin embargo, es alguien que ya ha perdido contra Donald Trump.

Aparte de Harris, hay otros nombres como el de Gavin Newsom, gobernador de California y ya mencionado con anterioridad. Es el estado más grande que gobiernan y que día sí y día también se opone a Trump. Se hizo más que patente con los incendios y también con esa presencia del ICE en Los Ángeles. Sin embargo, tanto él como su esposa están bajo la lupa de las autoridades federales. 'The Washington Post' informó en su día de posibles delitos fiscales con una organización sin ánimo de lucro vinculada a su mujer.

Por Pensilvania, Josh Shapiro ha tenido un verano algo discreto en su papel de gobernador. Ahora afronta un momento clave en la reelección de noviembre y trata de ayudar a los demócratas para recuperar el control de la Cámara de Representantes. En cuanto a Alexandria Ocasio-Cortez, el triunfo de Mamdani la ha situado en el tablero como una pieza clave e importante. La congresista por Nueva York fue una de las grandes defensoras del ahora alcalde de Nueva York y una de las primeras integrantes de los Socialistas Democráticos de América en obtener un cargo federal. El apoyo del movimiento progresista, con ella, estaría garantizado.

Por Arizona llega el senador Mark Kelly. Es una figura clave en la oposición a ese giro a la izquierda del partido y alguien a quien temen los republicanos. Exastronauta justo en una época en la que el espacio vuelve a estar de moda, es un recaudador de fondos excepcional.

Además, los demócratas tienen en gran consideración a Pete Buttigieg, secretario de Transportes de Joe Biden. Le consideran como uno de los mejores portavoces del partido. No ocupa ningún cargo, pero en las encuestas está en uno de lo primeros puestos.

Más nombres en la lista

Otros nombres que aparecen son el de JB Pritzker, gobernador multimillonario de Illinois, que ha instado a su partido a centrarse más en el dinero que Trump y en hablar menos de democracia. En Kentucky, el gobernador Andy Beshear se ha postulado como alguien capaz de lograr que las zonas rurales de EEUU voten demócrata. Jared Polis, empresario con un buen fajo de billetes en su cuenta corriente, está en su último año como gobernador de Colorado, un Estado tradicionalmente republicano.

Con menos opciones están el senador Cory Booker, de Nueva Jersey, la senadora Elissa Slotkin, de Michigan (ha perdido contra Abdul El-Sayed), Chis Murphy, senador de Connecticut, Rahm Emanuel, exalcalde de Chicago y exjefe de gabinete de Barack Obama, y Ro Khanna, congresista de California.

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