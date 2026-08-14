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más de 700 vuelos afectados

El aeropuerto de Catania prolonga su cierre hasta el sábado por la actividad del Etna

Los detalles El aeropuerto de Catania, en Sicilia, mantendrá suspendidas las llegadas hasta el sábado por la actividad del Etna. Las cenizas del volcán han obligado a cancelar o desviar cientos de vuelos durante la última semana.

Imagen de la erupción en el volcán Etna Imagen de la erupción en el volcán EtnaReuters

El aeropuerto de Catania, en Sicilia, mantendrá suspendidas las llegadas hasta las 02.00 horas del sábado debido a la actividad volcánica del Etna, cuyas cenizas han obligado a cancelar o desviar cientos de vuelos durante la última semana.

El operador del aeropuerto, SAC, anunció a última hora del jueves que las restricciones se prolongarán hasta las 02.00 horas del 15 de agosto (00.00 GMT). Los pasajeros han sido instados a consultar con sus aerolíneas el estado de sus vuelos antes de desplazarse al aeropuerto.

El cierre se produce en plena temporada alta de verano y afecta a miles de viajeros, al tiempo que aumenta la presión sobre los otros aeropuertos de la isla.

Unos 700 vuelos se han visto afectados desde el 7 de agosto, tras la última erupción del volcán más activo de Europa. El aeropuerto ha permanecido cerrado durante la mayor parte de ese periodo, interrumpiendo los viajes a este popular destino de verano.

Los vuelos se han desviado a otros aeropuertos de la isla, como Palermo, Trapani o Comiso, pero Catania es el aeropuerto con mayor tráfico. Algunos viajeros se han visto obligados a dormir en el aeropuerto, otros han optado por autobuses y trenes, y la escasez de coches de alquiler ha disparado los precios.

El Etna, el volcán más alto y uno de los más activos de Europa, provoca con frecuencia interrupciones en la operativa del aeropuerto de Catania debido a la presencia de ceniza volcánica en el espacio aéreo. La instalación es el quinto aeropuerto de Italia con mayor tráfico de pasajeros.

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