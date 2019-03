Varios heridos en Londres al estrellarse un autobús contra la fachada de una tienda

Un autobús de dos plantas se ha empotrado contra un comercio de un barrio del suroeste de Londres, el accidente causó varios heridos. Dos pasajeras de la segunda planta se vieron atrapadas, según informó Scotland Yard. El vehículo chocó contra una tienda de Lavender Hill, cercana a la concurrida estación ferroviaria de Clapham Junction, y ocasionó destrozos en la fachada del local.

Efectivos del cuerpo de bomberos, ambulancia y la Policía Metropolitana se desplazaron hasta la zona del suceso, ocurrido alrededor de las 6 de la mañana, hora local. El conductor fue trasladado a un hospital del sur de la ciudad, si bien no han sido facilitados detalles sobre su estado. Los médicos atendieron a varias personas que sufrían heridas, aunque ninguna de gravedad. El cuerpo policial de Wandsworth anunció que la calle permanecerá cerrada durante un tiempo.

Amy Mullineux, una enfermera que viajaba dentro del autobús afirmó que el conductor del vehículo le dijo que había perdido la conciencia antes de chocar contra la tienda: "Hablé con él, me dijo que se quedó en blanco antes de que el autobús arrollara la tienda", afirmó Mullineux, que agregó que el chófer "no recuerda haber chocado con nada" y que los "médicos dijeron que creen que pudo sufrir algún tipo de desmayo", según relató a la agencia de noticias británica Associated Press.