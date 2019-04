Varios activistas se desnudan en el Parlamento británico para pedir que se hable menos del Brexit y más del cambio climático

Los activistas de 'Extinction Rebellion' se han desnudado en un intento por llamar la atención de los políticos sobre la crisis climática y ecológica en la Cámara de los Comunes durante un debate sobre el Brexit en Londres, Reino Unido.

Algunos diputados no han podido evitar reírse ante la surrealista situación vivida en la cámara de los comunes. Finalmente, los manifestantes han sido detenidos y acusados de atentar contra la decencia pública.

El Parlamento británico estaba emprendiendo el debate sobre la solicitud popular de cancelar el "brexit", que ha recabado más de seis millones de firmas. Se trata de la iniciativa que más apoyos ha recibido desde que se inició el sistema de peticiones online al Parlamento, en las que es necesario sumar al menos 10.000 rúbricas para recibir contestación del Gobierno y 100.000 para optar a ser debatidas.

En esta ocasión, con un total de 6.035.588 firmas, la solicitud se discute en el Westminster Hall, sala anexa a la Cámara de los Comunes, y no incluirá ninguna votación. Se trata de un debate simbólico que no será vinculante y, además, el Gobierno de la conservadora Theresa May contestó la semana pasada a la petición asegurando que no anulará la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE).